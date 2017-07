NRK søker etter par som vil ha sex på TV

Statskanalen jakter på et frimodig par som skal bidra til seksualundervisning i et nytt TV-konsept.

Det ønskede samleiet skal foregå i programmet «Line fikser kroppen», bekrefter Håkon Moslet overfor Medier24.no.

Rundt i Oslo henger det nå lapper med etterlysning etter par mellom 18 og 35 som vil ha sex for åpent kamera.

Programmet som skal lages heter «Line fikser kroppen», og har Line Elvsåshagen som programleder. Det tar utgangspunkt i programlederens egne komplekser i forhold til egen kropp.

– Det er komplekser hun deler med mange i målgruppen, og sex er en naturlig del av kroppstematikken, sier Moslet til VG.

– Porno er dessverre en viktig faktor når unge folk skal inn i seksuallivet. Undervisningen i skolen er svært spinkel, mens tilgangen til porno er ubegrenset. Vi ønsker å vise frem sex på en naturlig måte, derfor søker vi par som kan tenke seg å ha sex foran kameraet.

Kvinnegruppa Ottar: – Behov for mer seksualopplysning



Kvinnegruppa Ottar har tatt til sterk motmæle for pornografi, som de mener bidrar til å holde kvinners seksualitet nede, og bygger opp under at kvinner er et underordnet kjønn.

Leder for gruppen, Ane Stø, er imidlertid ikke udelt positiv for NRKs nye satsing.

– Motvekt i pornoindustrien er vi alltid for. Det er helt klart et behov for mer seksualopplysning. Om det kan la ser realisere ved at folk har sex på TV høres veldig spekulativt ut, sier hun.

Stø forteller at skepsisen hennes kommer av NRKs tidligere programmer med sex i fokus.

– NRK har en shady historie når det gjelder sex på TV. Vi var veldig kritiske til serien «Trekant», som var veldig pornofiksert. Deltagerne skulle krenke sine egne grenser og gjøre ting de var ukomfortable med. Det går rett inn i denne pornokulturen som Moslet nå skal komme med en motvekt til, sier hun.

Hun trekker også fram programmet «Trygdekontoret» og den mye omtalte porno-sketsjen

– I ryggmargsrefleksen min tenker jeg at det er gode muligheter for at NRK går på nok en smell. På en annen side, å vise andre aspekter av sex, som følelser og berøring, det er det veldig lite av i vårt hyperseksualiserte samfunn. Å lage et program om vanlige folk sitt forhold til kropp og sex kan være en spennende ting, sier Stø.