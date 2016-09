Valen om dommen: – Jeg tror dette er en bløff

Komikerkjendis Kristian Valen (41) nekter å tro at han er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel.

Dommen ble avsagt av Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Til VG sier Valen følgende om dommen:

– Jeg tror fortsatt dette er en bløff.

Avslutningsvis i rettssaken fikk Valen beskjed om å møte opp i tinghuset mandag for å få dommen forkynt. Til tross for at han ble informert av forsvarer John Christian Elden om utfallet, nekter Valen å forholde seg til avgjørelsen før mandag.

– Jeg nekter å tro på det som står i media, sier han.

Kristian Valen fikk også dommen, som er offentlig, tilsendt av VG torsdag kveld.

– Hvis dette stemmer, så ankes det på stedet og vi må vurdere å slippe enda mer video/bilder og lyd av det politiet nekter har skjedd, sier komikeren.

Valen: – Ikke likhet for loven



Hendelsen som Valen refererer til skjedde fredag 5. februar i år. Samboeren ryddet på toppen av et skap da en kniv fra komikerens våpensamling falt ned og traff henne i armen. Hun fikk et dypt kutt og blødde kraftig. Ifølge Valen måtte han ringe AMK-sentralen flere ganger før han fikk hjelp. Da ambulansen først kom, var også politiet med.

– Politiet tok samboeren min fra leiligheten mot hennes vilje. Det er fortsatt uvirkelig. Men nå får vi i hvert fall bekreftet at påtalemyndigheten og retten er en og samme. Og at det ikke er likhet for loven, hevder Kristian Valen overfor VG.

Valens forklaring i retten: – Det var blod overalt

Det var AMK-sentralen som ba politiet om bistand på oppdraget. Skadene til samboeren var av en slik karakter at ambulansepersonellet mente hun burde kjøres til legevakten for behandling. Samboeren ønsket imidlertid ikke å bli med uten at Valen også var med i ambulansen. Ifølge polititjenestemennene som vitnet i retten var omstendigheten rundt hendelsen så uklare at de ønsket å sikre seg begges forklaring, før de fikk være sammen. Det var årsaken til at samboeren ført ut og kjørt til legevakten med politieskorte, ifølge tjenestemennenes forklaring i retten.

Retten: – Alvorlig trussel



Mens samboeren fikk behandling på legevakten la Valen ut meldingen som han nå er dømt for i Oslo tingrett. Til sine 90.000-følgere på Facebook skrev han:

«10 000 kr. til de som kjenner og vet hvor disse politifolkene bor» og «Neste gang tror eg de vil angre».

Oslo tingrett skriver i dommen at det dreier seg om alvorlig trussel.

«Det er av allmennpreventive grunner nødvendig å reagere strengt overfor trusler som dette mot polititjenestemenn. I særlig grad gjelder dette når de to tjenestemennene som her har opptrådt korrekt på et oppdrag med å bistå ambulansepersonell på tiltaltes bopel», står det i dommen.

Forsvarer John Christian Elden er uenig.

– Det er uforståelig at noen skal puttes i spjeldet for å legge ut bilder på Facebook, mener Elden.

NY RUNDE: Forsvarer John Christian Elden mener straffeutmålingen er feil og sier dommen vil bli anket til lagmannsretten. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kristian Valen er også dømt for en våpenepisode som skjedde for to uker siden. Det var vaktselskapet Securitas som varslet politiet etter at de observerte en mann med kamuflasjebukse, bar overkropp og pistol i garasjeanlegget på Aker Brygge – og senere ved en benk i Sjøgata utenfor leilighetskomplekset. Det viste seg senere at pistolen var en svært troverdig etterligning av en 9 mm P30 pistol.

– Har du ingen forståelse for at det vekker oppsikt når du har med deg en våpenkopi ut fra garasjen og bærer denne på offentlig sted?

– Jo, hvis det var fakta. Det var ikke offentlig sted, men privat område, mener Valen.

Han viser til at han tok heisen ned fra leiligheten til en låst privat garasje. Da han skulle opp igjen oppdaget han at han hadde glemt nøklene.

– Jeg gikk da 10–15 meter uten at noen så meg med dette leketøyet til ringeklokken, ringte på og ventet, forteller Valen.

På overvåkningsvideoen, som ble vist under rettssaken, er det tydelig at Kristian Valen var svært beruset. Han måtte støtte seg til veggen i parkeringshuset mens han gikk. Det gikk fem minutter før samboeren kom og åpnet inngangsdøren. I perioden hadde han våpenkopien liggende i fanget.

Fra retten: – Han hadde kamuflasjebukse, bar overkropp, pistol bak på ryggen og sjanglet kraftig