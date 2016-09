Politiet fant blodig jakke utenfor Valens dør

Polititjenestemennene som Kristian Valen (41) utløste dusør for å få informasjon om, forteller at de syntes meldingen var ubehagelig.

Rettssaken mot komikeren har pågått i sal 327 i Oslo tingrett siden klokken 09 i dag.

Kristian Valen ankom rettslokalet sammen med forsvarer John Christian Elden og en livvakt. Han ønsket ikke å la seg fotografere, noe han som tiltalt kan nekte, ifølge loven.

Da tiltalen, som omhandler trussel mot politiet og besittelse av våpenkopi, ble lest opp, svarte han to ganger klart «nei» på spørsmål om han erkjenner straffskyld.

Under innledningsforedraget kom aktor Hacer Aydar inn på bakgrunnen for de to episodene i tiltalen. Ved den første episoden mener Kristian Valen at politiet tok seg ulovlig inn i leiligheten hans på Aker Brygge i Oslo. Aydar understreket i innledningsforedraget at Valens samboer blødde da politiet kom til stedet.

– Det var en blodig jakke utenfor døren til leiligheten og Valen var blodig på hendene, fortalte Aydar.

Ifølge aktor ble det også funnet en blodig jaktkniv i leiligheten, og det var flere maskingeværer og pistoler i rommet da politiet kom inn. Valens samboer hadde et dypt kutt i armen.

– Det var blod overalt, forklarte Kristian Valen i retten i dag.

Han hadde selv forsøkt å skaffe ambulanse, men ifølge Valen måtte han ringe flere ganger før det skjedde noe. Da AMK sendte ambulanse, ba de også om bistand fra politiet. Da polititjenestemennene kom til stedet fikk de opplyst fra samboeren at hun hadde ryddet og skjært seg på en kniv i våpensamlingen til Kristian Valen.

Tiltalt for trussel mot politiet



En av politipatruljene førte senere Valens samboer ut av leiligheten og kjørte henne til legevakten i ambulanse, fordi hun trengte behandling. Hun ville ha med seg Valen, men det sa politiet nei til fordi det var uklare omstendigheter på åstedet.

– Valen mente politiet hadde tatt seg ulovlig inn i leiligheten og innsatsleder ble igjen for å snakke med Valen. Han fikk forklart politiets rolle og at politiet nå måtte undersøke om våpnene var plombert, sa Aydar.

Episoden skjedde fredag 5. februar i år. I etterkant la Valen ut følgende melding på sin Facebook-gruppe, som hadde 90.000 følgere:

«10 000 kr. til de som kjenner og vet hvor disse politifolkene bor» og «Neste gang tror eg de vil angre».

FAKSIMILE: Kristian Valens Facebook-oppdatering 5. februar 2016. Foto:

Etter at Valen la ut Facebook-meldingen kom politiet tilbake og pågrep ham for trusler. I dag skal Oslo tingrett avgjøre om dette er en trussel eller ikke.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg vet at han har en stor våpensamling, som er plombert. Jeg kjenner ham ikke og vet ikke hva han kan finne på. Jeg vet heller ikke hvem følgerne hans er, sa en av politibetjentene i retten.

Han fortalte at samboeren hans hadde blitt skremt av meldingen og at de i etterkant har installert alarm i boligen.

– Bare de som tok meg seriøst



Under sin forklaring i retten sa Kristian Valen at polititjenestemennene han etterlyste var de som behandlet ham pent. Han ønsket angivelig å takke dem – ikke true.

– Det var to-tre av politifolkene som tok meg seriøst og snakket normalt til meg. Han ene sa: «Her skulle vi aldri ha vært», før han ble fjernet av innsatsleder, forklarte Valen.

Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen sa senere at han ikke helt forsto forklaringen til Kristian Valen om hvorfor han skrev Facebook-innlegget.

– Jeg følte de to politifolkene var positivt innstilt. Jeg ønsket å få tak i dem og at jeg den veien kunne få informasjon om hvor samboeren min befant seg, sa Valen.

– Ja, men hva mente du med setningen: «Neste gang tror eg de vil angre», spurte Nestor Nilsen.



Valen forklarte at han er komiker og har en spesiell sjargong med fansen på Facebook-profilen sin. Han hadde på forhånd gjort kopier av andre Facebook-innlegg som han delte ut til rettens medlemmer i forkant av egen forklaring.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden på vei inn i retten mandag morgen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Husker ikke at han hadde med våpenkopi



Kristian Valen er også tiltalt for en våpenepisode som skjedde for to uker siden. Politiet rykket ut etter at de fikk melding om en bevæpnet mann på Aker Brygge, hvor Valen har leilighet.

Det var vaktselskapet Securitas som varslet politiet etter at de hadde observert en mann med kamuflasjebukse, bar overkropp og pistol i garasjeanlegget på Aker Brygge – og senere ved en benk utenfor leilighetskomplekset.

Ifølge Kristian Valens forklaring i retten slet han med å sove etter å ha vært fire måneder i USA. Han tok sovetabletter for å slappe av, samt én-to shot med Jägermeister for mageproblemer, etter å ha kommet hjem fra en kjøretur ved to-tre-tiden på natten.

– Jeg fikk likevel ikke sove. Etter en stund begynte jeg å bli kreativ. Jeg tenkte jeg skulle lage en spøk med Arne Johannessen og tok heisen ned i garasjeanlegget, fortalte Valen foran dommerne.



Han husker ikke selv at han hadde meg seg en våpenkopi, men sier det riktig at han var iført kamuflasjebukse.

– Det er min fritidsbukse. Jeg bruker den blant annet på tur, men jeg har også brukt den som kostyme, fortalte Valen.

Det var ingen andre sammen med komikeren i garasjeanlegget da han, ifølge egen forklaring, skal ha testet ut en ny parodi av eks-leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Sistnevnte er nå lensmann i Sogndal og Leikanger.

– Jeg jobber alltid alene. Da trenger du ikke å være flau og du kan prøve deg frem, forklarte Kristian Valen.

Tidligere bøtelagt



Kristian Valen var tilbake i eget leilighet da han ble pågrepet av væpnet politi. Ifølge ham selv hadde han ikke tatt med nøkler og måtte ha hjelp fra samboeren for å komme seg inn igjen. Det viste seg senere at pistolen, som vekteren observerte, var en våpenetterligning, men Valen er likevel tiltalt for forholdet siden det er forbudt å gå med våpenkopier på offentlig sted.

– Det er på det rene at han har hatt et lekevåpen i garasjen sin. Om det er straffbart får retten vurdere. Den opprinnelige tiltalen fastholder han er grunnløs. Han har ikke truet noen politifolk, opplyste Valens forsvarer John Christian Elden til NTB før helgen.

I 2007 ble Valen ilagt et forelegg på 10.000 fordi politiet fant flere våpen med ulovlig pistolgrep i leiligheten hans. Valen valgte da å vedta boten.

