– Han hadde kamuflasjebukse, bar overkropp, pistol bak på ryggen og sjanglet kraftig

En av politibetjentene som rykket ut og pågrep komiker Kristian Valen (41) for to uker siden, forklarte seg om hendelsen i retten i dag.

Kristian Valen er tiltalt for trussel mot politiet og besittelse av våpenkopi. For det mener aktor Hacer Aydar at komikeren skal dømmes til 24 dagers ubetinget fengsel. Forsvarer John Christian Elden ba om at Valen blir frikjent, og mente at dersom han ble kjent skyldig, så skal straffen uansett ikke være annet enn bot. Dommen faller neste mandag.

Våpensaken oppsto etter at politiet ble varslet av Securitas som observerte Kristian Valen på overvåkningskameraene i garasjeanlegget på Aker Brygge. Hendelsen skjedde tidlig lørdag morgen, 17. september i år.

– Da han kommer fra biloppstillingsplassen har han høyre hånd på ryggen, hvor han også har pistolen. Han er iført kamuflasjebukse, bar overkropp, sort caps og går barbeint. Han sjangler kraftig og må flere ganger holde seg til veggen, fortalte politibetjenten som undersøkte overvåkningsvideoen da politiet kom til stedet.

Det viste seg senere at pistolen, som vekteren observerte, var en våpenetterligning, men Valen er likevel tiltalt for forholdet siden det er forbudt å gå med våpenkopier på offentlig sted.

Overvåkningsvideoen viser videre at Valen går ut og setter seg på en murkant i Sjøgata på Aker Brygge.

– Han legger pistolen i fanget og blir sittende der halvsovende, fortalte politibetjenten.

Ifølge forklaringen til Kristian Valen i retten, så gikk han ned i garasjeanlegget for å spille inn en sketsj. Årsaken til at han gikk ut av garasjen, var ifølge ham selv at han hadde glemt nøkler og måtte ringe på for å få samboeren til å slippe ham inn igjen.

I RETTEN: Her er Kristian Valens forsvarer, John Christian Elden, i samtale med aktor Hacer Aydar. Foto: Helge Mikalsen , VG

Overvåkningsvideoen viser at samboeren kommer ned og tar fra ham pistolen. Hun bekreftet også hans forklaring i retten om at hun måtte slippe ham inn igjen.

Ifølge en tjenestemann fra Beredskapstroppen i Oslo-politiet var Valen meget beruset da de fant ham i leiligheten på Aker Brygge.

– Han lå på gulvet, forklarte Delta-operatøren i retten.

Ifølge Kristian Valens slet han med å sovne denne natten etter å ha vært fire måneder i USA. Han tok sovetabletter for å slappe av, samt én-to shot med Jägermeister for mageproblemer, etter å ha kommet hjem fra en kjøretur ved to-tre-tiden på natten.

– Jeg fikk likevel ikke sove. Etter en stund begynte jeg å bli kreativ. Jeg tenkte jeg skulle lage en spøk med Arne Johannessen og tok heisen ned i garasjeanlegget, fortalte Valen foran dommerne.



Han husker ikke selv at han hadde meg seg en våpenkopi, men sier det riktig at han var iført kamuflasjebukse.

– Det er min fritidsbukse. Jeg bruker den blant annet på tur, men jeg har også brukt den som kostyme, fortalte Valen.

Det var ingen andre sammen med komikeren i garasjeanlegget da han, ifølge egen forklaring, skal ha testet ut en ny parodi av eksleder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Sistnevnte er nå lensmann i Sogndal og Leikanger.

– Jeg jobber alltid alene. Da trenger du ikke å være flau og du kan prøve deg frem, forklarte Kristian Valen.

Leverte inn våpentillatelse



Den kjente komikeren er straffet fem ganger tidligere, blant annet for ulovlig våpenoppbevaring. Ifølge Kristian Valen har han et anstrengt forhold til Oslo-politiet etter en hendelse i 2007, hvor han skjøt i stykker sin egen dusj med maskinpistolen MP5 under jakt på en ukjent inntrenger.

På den tiden hadde Kristian Valen tillatelse til å inneha en større samling med funksjonsdyktige våpen. I etterkant av hendelsen leverte han selv inn våpentillatelsen og har i dag kun plomberte våpen, opplyser forsvarer John Christian Elden.

Rettssaken mot Kristian Valen har pågått i sal 327 i Oslo tingrett siden klokken 09 i dag. Den kjente komikeren ankom rettslokalet sammen med forsvarer John Christian Elden og en livvakt. Han ønsket ikke å la seg fotografere, noe han som tiltalt kan nekte, ifølge loven.