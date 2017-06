I et stort intervju snakker verdens kanskje mest omtalte «Momager» ut om det som ansees som familiens vei til berømmelse.

Kris Jenner er best kjent som overhodet i Kardashian/Jenner-klanen. Hun har barna Kourtney, Kim, Khloé og Robert Kardashian med Robert Kardashian og døtrene Kendall og Kylie med Caitlyn Jenner.

Hun er manageren til alle sine seks barn, og har brettet ut familiens liv i reality-serien «Keeping Up With The Kardashians». Selv om familien muligens er en av verdens mest omtalte, stiller hovedpersonene selv sjelden opp for pressen.

Nå har «Momager» (mor og manager) Jenner stilt opp i podkasten til det amerikanske nettstedet The Hollywood Reporter. Der forteller hun åpenhjertig om hvordan tiden da datteren Kim Kardashian Wests sex-video ble lekket i 2006. Hun beskriver tiden som fryktelig.

– Det er en av de mest grusomme tingene som vi som familie opplevde, sier hun.

Jenner mener det er sårende at enkelte spekulerer om at hun eller Kardashian West hadde noe med lekkasjen å gjøre.

– Selvfølgelig er det tull!

– Folk finner på de utroligste ting, legger hun til.

– Vi måtte gjøre det ekte



På den tiden var reality-TV som konsept ganske nytt, og Jenner forteller at hun allerede da var fascinert av måten familien Osbourne viste frem sitt daglige liv på. Det var først etter en middag med Ryan Seacrest, som da utviklet reality-konsepter, at de bestemte seg for å lage sitt eget show.

– Jeg tenkte at dette kunne være en artig ting å gjøre sammen med barna mine. Det eneste vi diskuterte den gangen var at vi måtte gjøre det ekte, la oss bare være sammen og vise frem hvem vi er, forteller Jenner.

30 dager senere begynte de å filme, og i oktober 2007 ble den første episoden sendt på amerikansk TV.

– Det var et banebrytende øyeblikk fordi det ble en fulltidsjobb, sier hun.

Ti år etter har de to yngste jentene Kendall og Kylie blitt voksne på med kameraene på slep. Bruce Jenner har skiftet kjønn og tatt navnet Caitlyn. De eldste barna har giftet seg, blitt skilt, giftet seg igjen og fått barn. Tilsammen har Kris Jenner seks barnebarn.

