TV-tips for påsken: Gjensyn med den første Bridget-filmen

Om ikke åndelig påfyll, kan VG i hvert fall tilby en guide til det audiovisuelle påfyllet som er tilgjengelig for å ta opp eller se direkte i påsken.

Påsken byr naturlig nok på mye krim og skrekk, men også mange klassiske filmer. Her er en guide gjennom tilbudet på de største lineære kanalene denne påsken.

Tirsdag 11. april

20.30 på TV3: «Bridget Jones' dagbok» (2001)

Jo da, den er selvfølgelig forslitt, men har du ikke noe spesielt å gjøre en tirsdag i påsken, er gjensynet med Renée Zellwegger som selveste Bridget en mulighet. I den første filmen om singelsørgelige Jones er hun evig på slanker'n og sjekker'n og vi får en del klassiske tabber å humre over.

21.00 på TV 2 Livsstil: «Ocean's Twelve» (2004)

Oppfølgeren til «Ocean's Eleven» har blant annet George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones og Julia Roberts å by på. VGs anmelder mente det var de to kvinnene som stakk av med sjarmprisen i denne runden.

SORT HUMOR: Mads Ousdal, Arthur Berning, Andreas Cappelen og Kyrre Hellum feirer tippegevinst i «Arme riddere». Foto: , Fantefilm Fiksjon

22.30 på NRK3: «Arme riddere» (2009)

Mørk, norsk komedie om et ymse sammensatt tippelag som får store problemer når de vinner 1,7 millioner kroner de ikke helt klarer å dele på fire. Det hoper seg opp med både blod og lik før vi er ferdige med denne finurlige splatterkomedien. Historien er skrevet av Jo Nesbø, og Kyrre Hellum, Mads Ousdal og Lena Kristin Ellingsen er blant skuespillerne.

Onsdag 12. april



13.50 på NRK2: «Slik ble de Beatles»

Amerikansk dokumentar som følger John, Paul, George og Ringo fra oppveksten i Liverpool på 50-tallet. Vi får både tidlige opptak av medlemmene og deres tidligere bandkompiser og intervjuer med flere som var med på starten av det som ble det verdensomspennende fenomenet Beatles.

FISK PÅ LAND: Paul Hogan som Mick «Crocodile» Dundee og Linda Kozlowski som Sue Charlton. Foto: , Paramount

19.05 på TVNorge: «Crocodile Dundee» (1986)

Er du ikke helt lei av den stereotype australieren Mick Dundee, byr TVNorge på nok en runde i påsken. Før krokodillejegeren Steve Irwin, var det Crocodile Dundee. Paul Hogan spilte den værbitte bush-eksperten som møtte erke-New York-ske Sue, spilt av Linda Kozlowski, og får flere problemer med kulturkrasj i USA enn med krokodiller i den australske ødemarken.

21.30 på TV6: «Pitch Perfect» (2012)

En av mine favoritt-«guily pleasures». Komedien med Anna Kendrick, Rebel Wilson og Elizabeth Banks følger et traust a capella-kor ved Barden universitet som må finne en litt mer funky tone for å klare å vinne den nasjonale korkonkurransen. Selv om «Pitch Perfect» ikke ble en ny «Bridesmaids», er den likevel irriterende fengende.

KULT: Dan Aykroyd og John Belushi i «The Blues Brothers». Foto: , Universal Studios

21.55 på NRK2 og 01.05 på NRK1: «The Blues Brothers» (1980)

Amerikansk kultfilm med Dan Akroyd og John Belushi. Krim-musikalen er basert på sketsjer fra «Saturday Night Live» og handler om brødrene Jake og Elwood Blues. Når Jake slipper ut av fengsel, setter brødrene ut på det de ser på som et oppdrag fra Gud - å redde det katolske barnehjemmet de vokste opp på. For å klare det må de gjenforene bandet de spilte i og selvfølgelig overvinne flere hindre.

22.00 på Viasat 4: «Die Hard 4.0» (2007)

Nei da, den når ikke helt opp til originalen, men den fjerde filmen om John McClane biter ganske bra fra seg. VGs anmelder trillet terning 5 og konstaterte at det meste var ved det gamle: «Willis banker opp både kvinner og menn, kjører fort og uansvarlig i bil og helikopter, bukter seg unna de tetteste kuleregn, henger i taustumper over dype sjakter, er verdens mest fraværende - men likevel utvilsomt «tøffeste pappa», og ser hele veien ut som en mørbanket ytrefilet».

KJEMPER: George Clooney og Chris O'Donnell kjemper mot onde Mr. Freeze og Poison Ivy i «Batman & Robin». Foto: , Warner Bros

00.20 på TV 2 Zebra: «Batman & Robin» (1997)

OK, for å være ærlig er ikke denne filmen spesielt god, men den byr på en del godbiter som gjør den severdig: For det første: pre-senator Arnold Schwarwenegger som Mr. Freeze, så Uma Thurman som Poison Ivy og Alicia Silverstone som Batgirl. Og så er det selvsagt «bromansen» mellom Clooneys Batman og Chris O'Donnells Robin. Dette er filmen der Clooney selv sa han ødela Batman - og det er gøy å se på.

Skjærtorsdag (13. april)

07.30 på TV3: «ParaNorman» (2012)

En perle av en animert skrekkfilm om gutten Norman. Han blir mobbet og er ikke som alle andre: Han ser nemlig døde mennesker. Og i en verden omgitt av velmendende (avdøde) besteforeldre og andre som ikke forstår seg på hans gave, er det ikke bare lett å være Norman. Men når byen trues av en gammel forbannelse som kan vekke de døde, er det bare Norman som kan hjelpe. Tillatt for alle sammen med foreldre.

UNORMAL: Norman med venner på tur i «ParaNorman». Foto: , United International Pictures

15.10 på TV3: «Istid» (2002)

TV3 slår på stortromma og sender både «Istid» og «Istid 2» etter hverandre på skjærtorsdag. Vi trenger vel ikke si så mye mer enn at Sid, Manfred og Diego får de sedvanlige udfordringene med smeltende is og nær forestående utryddelse.

18.35 på TV3: «Grusomme meg» (2010)

Filmen som startet hele fenomentet minions er tilbake. VGs anmelder var ikke begeistret, men en hel verden lot seg sjarmere av Gru, Vector og alle de små, gule hjelperne.

21.20 på NRK1: «Unge inspektør Morse»

Statskanalen drar igang en ny runde med unge Morse, og dette er første episode av fire i sesong 4. En vitenskapsmann blir funnet død i elven, dagen før hans datamaskin skulle ha spilt sjakk mot en sovjetisk professor. Snart skjønner Endeavour og Thursday at de jakter på en seriemorder.

RALLYKONGE: Anders Baasmo Christiansen i «Børning». Foto: , SF Norge

21.25 på NRK3: «Børning» (2014)

Noe så sjelden som en norsk actionkomedie med enorm publikumssuksess. Følg Anders Baasmo Christiansen på rally gjennom Norge. «Det skal «Børning» ha: Den blir aldri kjedelig, og aldri mindre enn severdig.» skrev VGs anmelder.

23.00 på Viasat 4: «Heat» (1995)

En av tidenes beste politi og røver-filmer. Michael Mann regisserer Robert De Niro og Al Pacino i hovedrollene, med Val Kilmer i en bærende birolle som gangsteren Chris Shiherlis. Pacinos etterforsker Vincent Hanna jakter De Niros McCauley gjennom hele filmen, og de to utvikler en gjensidig respekt for hverandre. Men bare én av dem kan vinne.

NEMESIS: Robert De Niro i samtale med Al Pacino i «Heat». Foto: , Monarchy Enterprises

Langfredag (14.april)

08.25 på TV 2: «Legofilmen» (2014)

Animasjonsfilmen fra Lego-universet fikk faktisk en 5-er av VGs anmelder, som kalte den «en hyllest til lek, fantasi og kreativitet» og skrev: «Det smøres litt tykt på hva moral angår. At legoindustrien vil gni seg på brikkene med denne filmen, er sikkert. Men som forrykende underholdning er filmen en herlig opplevelse.»

FANTASI: Anmelderne skrøt av «Legofilmen» fra 2014. Foto: , SF Norge

10.10 på TV 2: «Happy Feet» (2006)

I Antarktis lærer alle pingvinbarna å synge, med unntak av tonedøve Mumle. Som utskuddet i flokken finner Mumle sitt eget talent – nemlig å steppe, og så begynner kampen for å bli godtatt. Denne varmende historien fra ishavet vant Oscar for beste animasjon.

11.45 på TVNorge: «Mary Poppins» (1965)

En Disney-klassiker med Julie Andrews i hovedrollen som den magiske guvernanten. I senere tid er det også laget film om prosessen med å filmatisere «Mary Poppins»: «Saving Mr. Banks». Disney-versjonen er verd å se blant annet for å lære seg sangen «Supercalifragilisticexpialidocious».

OSCAR: Helen Mirren vant pris for rollen som dronning Elisabeth II i «The Queen. Foto: Sandrew Metronome

15.25 på NRK1: «The Queen» (2006)

Helen Mirren vant Oscar for innsatsen som dronning Elizabeth II i filmen om hvordan den britiske dronningen hanskes med prinsesse Dianas død og forholdet til nyvalgte Tony Blair i perioden.

21.25 på NRK2: «Apollo 13» (1995)

Film basert på den sanne hisotiren om astronautene Jim Lovell, Jack Swigert og Fred Haise som med romfergen Apollo 13 opplevde å bli strandet i verdenrommet på vei til den tredje månelandingen, og hvordan NASA fikk dem hjem til jorden. Med Tom Hanks, Kevin Bacon og Bill Paxton på laget rasket filmen med seg ni Oscar-nominasjoner (og vant to).

I KNIPE: Astronautene Fred Haise (Bill Paxton), Jack Swigert (Kevin Bacon) og Jim Lovell (Tom Hanks) strander i verdensrommet. Foto: , NBC Universal Studios

21.30 på TV6: «Notting Hill» (1999)

Denne klassikeren med Julia Roberts som Hollywoodstjernen som forelsker seg i en fumlete, britisk bokhandler i Hugh Grants skikkelse, trenger ingen ytterligere introduksjon. Se om du er i nostalgisk stemning.

22.40 på TV 2 Livsstil: «12 Years a Slave» (2014)

«12 Years A Slave» er basert på selvbiografien av Solomon Northup, en fri, sort mann som ble kidnappet i staten New York, og solgt som slave i Louisiana i 1841. VGs anmelder kalte både skuespillet til hovedrolleinnehaver Chiwetel Ejiofor og filmen selv for «Effektivt og kraftfullt».

SULTER: Viggo Mortensen og Kodi Smit-McPhee i «The Road» Foto: Macall Polay , Euforia Film

01.00 på TV 2: «The Road» (2009)

Er du i post-apokalyptisk påskehumør, er filmatiseringen av Cormac McCarthys Pulitzer-vinnende roman noe for deg. Viggo Mortensen gjør en fantastisk innsats som en far som forsøker å lære sønnen overlevelse i et samfunn der struktur og regler ikke lenger eksisterer.

Påskeaften (lørdag 15. april)

06.45 på TV 2: «Gråtass - Gøy på landet» (2015)

For morgenfuglene sender TV 2 to Gråtass-filmer etter hverandre. Først «Gøy på landet» og deretter «Gråtass gir gass» 08.15.

13.50 på TV 2: «The Butler» (2013)

Er du interessert i amerikansk historie, kan dette være noe for deg. Filmen bygger delvis på historien til en butler som tjente for åtte presidenter i Det hvite hus i Washington. Forest Whitaker spiller butler Cecil Gaines, hvis historie starter med en far som blir drept av sin hvite eier på bomullsmarken i Sørstatene.

AMERIKANSK HISTORIE: Oprah Winfrey og Forest Whitaker som ekteparet Gaines i «The Butler». Foto: , Scanbox

21.00 på TV 2 Zebra: «A Most Wanted Man» (2014)

I filmen som ble Philip Seymour Hoffmans siste, spiller han en tysk spionjeger i Hamburg etter 9/11. «Det blir en fascinerende, sammensatt, behersket og imponerende film ut av det - med Philip Seymour Hoffman som det suverene midtpunkt.» skrev VGs anmelder.

Hele anmeldelsen: En glimrende sorgens thriller

21.30 på MAX: «Død snø» (2009)

Filmen som ble Tommy Wirkolas adgangskort til Hollywood. Riktignok fikk den 3 på VG-terningen, men «Død snø» er tross alt noe så originalt som en norsk splatterfilm om nazi-zombier. Den fortjener stjerne i boka for det, og anmelderen innrømmet også at: «Det er så vilt, så til tider utspekulert, så vakkert og effektivt fotografert, at man stundevis må bite seg i sin (kanskje manglende) arm».

Les anmeldelsen: Tarmsleng i villmarken

Død snø Oberst Herzog (Ørjan Gamst) og hans tropp Foto/Copyright: Sveinung Svendsen/Euforia Film Foto: Sveinung Svendsen/euforia Film , Sveinung Svendsen/Euforia Film

22.50 på TV 2: «Kraftidioten» (2013)

Norsk komithriller signert Hans Petter Moland. Stellan Skarsgård spiller brøytebilføreren Dickman hvis sønn blir funnet død av en overdose. Han forstår raskt at det er noen andre som har satt skuddet og setter ut for å finne morderen. Væpnet med avsagd hagle og fjellets kvasseste snøplog, vikler han seg inn i et drøyt nett av skandinaviske og serbiske narkogangstere.

23.15 på NRK1: «Turist» (2014)

Kristofer Hivju og Lisa Loven Kongsli har to av rollene i Ruben Östlunds svenske Oscar-bidrag der en krise bryter ut i familien etter at familiefaren Thomas velger å beinfly med iPhonen bort fra kona Ebba og barna når et snøskred går i nærheten. Filmen utforsker hva som skjer med partene i etterkant.

FAMILIEIDYLL: Det råder tilsynelatende familieidyll på skiferie før skredvarslet går i «Turist». Foto: , Arthaus

01.05 på TV 2: «Kvinnen i buret» (2013)

Filmatisering av en av Jussi Adler Olsens skumleste bøker. Politiførstebetjenten Carl Mørck blir etter en tragisk hendelse i tjenesten satt til å lede Avdeling Q, en slags avdeling som helst skal henlegge uoppklarte saker, men som i stedet begynner å oppklare dem. Nikolaj Lie Kaas spiller hovedrollen, mens Fares Fares og Sonja Richter er med på laget.

1. påskedag (søndag 16. april)

09.35 på TVNorge: «Flashdance» (1983)

Klassisk 80-tallsfilm om den unge sveiseren Alex (Jennifer Beals) som drømmer om å bli danser. Mens hun venter på den store sjansen, jobber hun som eksotisk danser på si’. Så får hun både mulighet til å prøvedanse for en prestisjetung danseskole, og blir oppvartet av sjefen på stålverket.

MYE Å OVERVINNE: Matthew Macfadyen som Mr. Darcy og Keira Knightley som Elizabeth Bennet i «Stolthet og fordom». Foto: , UIP

15.35 på NRK1: «Stolthet og fordom» (2005)

Versjonen av med Keira Knightley fra 2005 er mindre polert enn flere tidligere filmatiseringer av Austen-historien om de mer eller mindre giftevillige Bennet-døtrene.

17.05 på TVNorge: «To på rømmen» («Tangled», 2010)

Disneys nydiktning av eventyret om Rapunzel, jenta med det 100 meter lange hårslepet med magiske krefter. Ikke like vågalt som mange av de senere årenes dataanimerte overflødighetshorn, men med nok av action og sprell for dem midt i - og like over prinsessealder.

PENSJONERTE AGENTER: John Malkovich og Helen Mirren i «RED». Foto: , Summit Entertainment

21.00 på TV 2 Zebra: «Red» (2010)

«Red» samler det noe usannsynlige superlaget Helen mirrer, Bruce Willis, Morgan Freeman og John Malkovich og lar dem skyte fra seg på hevntokt med CIAs pensjonistforening.

21.00 på TV 2 Zebra: «Mitt store fete greske bryllup» (2002)

Riktignok er filmen seig av greske stereotypier, men det er nå også poenget i denne kultukrasj-komedien der Nia Vardalos spiller storfamiliens datter som forelsker seg i en «vanlig» amerikaner og må innvie ham i alle kulturens rariteter. Det er til tider helt gresk.

JAKTER DRAPSMANN: Gwyneth Paltrow, Brad Pitt og Morgan Freeman i «Seven». Foto: , Warner Bros

21.30 på MAX: «Seven» (1994)

«Seven» forblir en av regissør David Finchers mest uhyrlige filmer. Den ferske etterforskeren Mills (Brad Pitt) og veteranen Somerset (Morgen Freeman) prøver å fange en drapsmann som bruker de syv dødssyndene som inspirasjon. Snart blir det mer personlig enn de ville likt.

23.25 på TVNorge: «The Dark Knight» (2008)

Christopher Nolans andre film i trilogien om Batman fikk 6-er på terningen av VGs anmelder, som skrev: ««The Dark Knight» er et forbløffende og ufattelig effektivt stykke underholdning. På mange måter er dette en tung og utfordrende kunstfilm i rammer av særdeles effektiv kommersiell filmmaking.»

01.50 på TV 2 Zebra: «Super 8» (2011)

J. J. Abrams og Steven Spielbergs science fiction/thriller-fantasi følger en gruppe tenåringer som blir vitne til en stygg togavsporing mens de er i gang med innspillingen av en Super 8-zombiefilm. Etter hvert følger flere uforklarlige fenomener og gjengen kommer på sporet av noe som ser ut som en utenomjordisk skapning.

FILMSKAPERE: Joel Courtney som Joe, Elle Fanning som Alice og Ryan Lee som Cary i «Super 8». Foto: , UIP

02.00 på TVNorge: «Nådeløse menn» (1992)

En av Clint Eastwoods sterkeste bedrifter på film. Han vant både Beste regi og Beste film for westernfilmen om den pensjonerte revolversvingeren William Munny som for å sikre barnas fremtid påtar seg en siste jobb med å hevne en gruppe prostituerte. Obligatorisk seeing med Morgan Freeman og Gene Hackman på rollelisten.

2. påskedag (mandag 17. april)

10.45 på TV3: «Annie» (1982)

Original-musikalen fra 1982 om barnehjemsjenta Annie som oppdager at den slemme barnehjemsbestyreren forsøker å svindle hennes rike potensielle adoptivfar.

ORIGINALEN: F.v: Lois De Banzie som Eleanor Roosevelt, Albert Finney som Daddy Warbucks, Aileen Quinn som Annie og Edward Hermann som president Roosevelt i «Annie». Foto: , Sony Pictures

12.00 på NRK1: «Geniet Roald Dahl»

Britisk dokumentar om den norskættede suksessforfatteren. David Walliams fra «Little Britain» fpr i Dahls fotspor og prøver å finne spor at forfatterens eget liv i bøkene hans.

21.25 på NRK1: «Broadchurch», sesong 3

Endelig er den tilbake. Handlingen er lagt tre år etter at vi så etterforskerne Ellie Miller (Olivia Coleman) og Alec Hardy (David Tennant) sist. Nå får de en voldtekt å løse gjennom åtte nye episoder.

NY RUNDE: Charlie Higson som Ian, Sebastian Armesto som Clive, Julie Hesmondhalgh som Trish, Sarah Parish som Cath, Mark Baazeley som Jim, Olivia Colman som Ellie Miller, Jim Howick som Aaron, David Tennant som Alec Hardy, Georgina Campbell som Katie Harford, Andrew Buchan som Mark, Jodie Whittaker som Beth,Chris Mason som Leo og Lenny Henry som Ed. Foto: Colin Hutton , Kudos/Imaginary Friends/Sister Pictures/ITV

22.30 på TVNorge: «Cocktail» (1988)

Tom Cruise spiller bartenderen Brian Flanagan som tar seg jobb på en strand på Jamaica for å unnslippe New York. Der møter han Jordan (Elisabeth Shue) og byr på tropisk romanse-montasjer. Senere vikler Brian seg inn i et «gold digger»-dilemma og sliter med å finne ut av både kjærligheten og livet. Heldigvis er han god til å sjonglere flasker og å sjarmere mennesker.