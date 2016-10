Talkshow-verten begynte å gråte da Shannen Doherty fortalte om kreften

Netflix-programlederen Chelsea Handler begynte å gråte da gjesten i talkshowet hennes, Shannen Doherty (45), fortalte om hvordan kampen mot brystkreften har forandret henne.

– Nei, nei – ikke gråt, utbrøt Shannen Doherty da hun så at programlederen Chelsea Handler bryte ut i tårer midt under intervjuet.

Handlers egen mor, Rita, døde av kreft i 2006 – og hun klarte ikke å skjule at historien Doherty fortalte ble litt for mye for henne, skriver CNN som også viser klipp fra intervjuet.

Fikk du med deg? Shannen Doherty om cellegiften: – Til alle som lider: Vær modige

– Det som både er vakkert, tøft og interessant med kreft, er hvordan sykdommen bryter deg ned, bygger deg opp – og bryter deg ned igjen. Du blir forandret så mange ganger, så den personen du trodde du var, eller kanskje ville bli, eller den personen du trodde du var for kanskje seks måneder siden, er nå en helt annen person, fortalte Doherty.

BEGYNTE Å GRÅTE: Chelsea Handler Foto: Mark Ralston , AFP

Shannen som har vært åpen om kreftsykdommen i over ett år nå, la ikke skjul på at behandlingen er vanskelig og har ydmyket henne.

Bakgrunn: «Beverly Hills»-stjerne har fått kreft

– Det har vært tungt å måtte akseptere den personen du er blitt – og det er tungt å se på mannen min – og tenke «jeg er så lei meg».

Doherty (45) er kjent fra TV-serier som «Beverly Hills 91210» og «Charmed» fikk diagnosen brystkreft i fjor. Som en del av behandlingen får hun cellegift, og på Instagram skriver hun at dagene etter det ikke alltid er like fine.

«Noen ganger er en ikke i stand til å danse, spise eller tenke på den neste dagen. Noen ganger føles det ut som du ikke vil klare det. Det går over.»

Les også: Shannen Doherty kjemper mot kreften – klippet av alt håret

Like etter hun fikk diagnosen saksøkte hun sin tidligere manager for at han ikke hadde orden på helseforsikringen hennes. Hun mente da at fordi hun måtte vente til forsikringen var i orden med å gå til legen rakk kreften å spre seg mer.

Et år etter søksmålet valgte hun å inngå forlik med eksmanageren og dermed droppe søksmålet.