Knust etter å ha fått sparken som Kermit etter 27 år

Steve Whitmire har gitt stemme til den ikoniske frosken i 27 år. Nå er han sparket.

Frosken Kermit er en av den amerikanske underholdningsindustriens mest slitesterke karakter, fra han dukket opp på 50-tallet. Hans skaper Jim Henson styrte frosken helt til sin død i 1990, men siden den gang er det Steve Whitmire trukket i trådene og filosofert med sin særegne froskestemme.

Tidligere i uken kom nyheten at han er ferdig som Kermit, og nå avslører han at han fikk fyken. Det gjør han i et langt blogginnlegg.

Whitmire har vært med i Muppet Show-gjengen siden 1978, før han altså fikk det ærefulle oppdraget med å være Kermit i 1990.

– Jeg vil dere skal vite at jeg aldri ville forlatt Kermit eller noen av de andre frivillig, fordi det ville brutt med oppdraget som ble gitt meg av Jim Henson, min venn, mentor og helt.

Han fikk beskjed i oktober i fjor at The Muppet Shows produsenter ønsket å bytte om på rollene, og han sier han har sittet stille i båten i håp om at de skulle snu. Han henvender seg til fansen i en hjerteskjærende melding.

– Jeg vil bare at dere skal vite at jeg er veldig lei meg hvis jeg har skuffet dere i løpet av denne reisen, og jeg vil at alle skal vite at jeg er knust for å ha mislykkes med mine forpliktelser overfor helten min, sier han med referanse til avdøde Jim Henson.

I en uttalelse fra Disney, som eier The Muppets Studio takkes Whitmire for innsatsen han har gjort for Kermit og The Muppet Show, og han ønskes lykke til videre.