Klart for hiphop i «Stjernekamp»

Det blir dypdykk i tunge rytmer i kveld når hiphop-kategorien skal utforskes av de gjenværende artistene i «Stjernekamp».

Til tross for at norsk hiphop har bedre tider enn noen gang, er det kun to artister som har valgt seg norske låter i kveld; Ida Maria holder seg i sin egen landsdel med Tungtvanns «Æ gir mæ nu faen», mens Benedicte Adrian gyver løs på Karpe Diems «Her».

Tidligere i serien har både Hilde Lyrån og Erlend Bratland forsvunnet ut av programmet. André Hadland - bedre kjent under artistnavnet Son og Light - er kveldens sjangerekspert.

– Jeg var veldig overrasket. Men det er dessverre ikke så mye man får gjort med det. Jeg har så mye å vise igjen, sa Erlend Bratland etter at han røk ut av «Stjernekamp» sist helg i country-programmet.

Likevel følte han at han hadde fått en fin plattform å vise seg frem på.

– Absolutt, så nå er det bare å kjøre på videre, jeg har mye å vise. Jeg er stolt over det jeg har levert, og har klart å være meg selv hele tiden.

VGs anmelder Tor Martin Bøe sitter også i kveld med terningene klar for kast!

Alexander Walmann: Can't Hold Us – Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton

«Let’s go.» Etter pute-TV-åpningen «Walk This Way» har kanskje dette programmet allerede nådd sitt potensielle lavmål? Eller i alle fall satt en form for nivå på lista. Walmann gjorde sitt beste Stjernekamp sist. Han gjør denne hvite middelklasserappen enda mer overbevisende enn whiskeytragedien sist. Dessuten tar han selvsagt sangrefrenget også. Litt mer rusten der - og blir litt for ivrig på slutten, men en ganske godt over middels intens og god åpning.

FØRST UT: Alexander Walmann får absolutt godkjent av VGs anmelder. Foto: Julia Marie Naglestad

Gaute Ormåsen: Lighters – Bad Meets Evil feat. Bruno Mars

På denne håpløst vanskelige låten spytter selveste Eminem på sitt sedvanlige hissigste. Klarer en sindig kar fra Hedmarken å finne og ikke minst kanalisere samme indre sinne? Vel, han snubler allerede på Bruno Mars-refrenget.

Men: Aggresjonen på første verset er overbevisende, godt hjulpet av NRKs «teksting»- Et eller annet går veldig galt i dynamikken mellom høyt og lavt, det virker som han har lyst til å avslutte låten mye tidligere enn det den skal.

En anthem designet for tusenvis av sigarettennere og mobillykter. Her bør man nok heller tenne lys for Ormåsens videre Stjernekamp-deltakelse.

HØY VANSKELIGHETSGRAD: Gaute Ormåsen. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Makeda: POWER – Kanye West

Dette tidlige høydepunktet på «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» roter rundt med King Crimson, og er i følge opphavsmannen superheltmusikk. Kanyes selvtilfredse tilnærming til egen styrke får den til å høre ekstremt tilbakelent og nesten enkel ut. Det er den ikke. Makeda har rytme, og selv om hun i introfilmen framsto som fri for Kanye-arroganse, er det en helt annen karakter som vandrer opp på scenen. Sterkt og troverdig, der hun spytter - og synger(!) som om det var hennes egne ord og egen låt hun jobbet seg gjennom. Er det her vi bruker floskelen maktdemonstrasjon? Javisst.

TOK EN WEST: Makeda. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Benedicte Adrian: Her – Karpe Diem

Puster vi fortsatt? Puster vi fortsatt? Vi holder pusten - kan Adrian overvinne dette fine Karpe-øyeblikket om å ta seg tid til å puste inni mellom alt annet som skjer. Hun gikk - for å omskrive Chirags linjer her - fra Seroxat til Cherroxa sist. Her er vi delvis tilbake til gamle synder, det er mye skjelving, men også veldig pusting. På sitt merkelige vis kler aspeløvstemmen teksten, men selv om hun synger «typen min var kulere enn jeg husket» på Magdi-verset er det en del «synger en låt jeg ikke helt kan». Alt Karpe vil er å gå seg bort i byen. Mange andre vil høre Adrians sopran ta for seg noe a la Mozarts «Nattens dronning» i Opera neste uke. Det er bare å holde pusten.