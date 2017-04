Klart for den fjerde og siste «Skam»-sesongen: Sana har hovedrollen

Muslimske Sana, spilt av 19-åringen Iman Meskini, blir hovedkarakteren i fjerde - og siste - sesong av verdensfenomenet «Skam».

Sesong 3 tok fullstendig av, og skaffet den norske nettserien fans verden over. Sesongen hadde karakteren Isak, spilt av Tarjei Sandvik Moe, som hovedkarakter.

Fjerde sesong skal ifølge et nytt klipp på skam.p3.no begynne førstkommende mandag. Videoen avslutter med navnet Sana i store bokstaver, med påfølgende tekst:

«Siste sesong, mandag 13.28».



Håkon Moslet i NRK bekrefter til VG at dette blir siste sesong av «Skam».

– Det har vært en ekstremsport å lage «Skam» med et utrolig dedikert team som jobber 24-7 med høye kvalitetskrav. Det har vært naturlig for serieskaper Julie Andem å runde av nå, sier Moslet.

Andem har sendt ut en melding på Instagram hvor hun forklarer grunnen til å avslutte «Skam» nå.

– Skam har vært en 24 timers jobb. Det har hele tiden vært gøy lage, og jeg tror det har sikret at serien har et overskudd og at det er som skjer i Skam-universet føles overraskende og morsomt. Nå har vi bestemt at det ikke blir mer Skam til høsten. Og selv om jeg vet at en del kanskje blir opprørt og triste der ute, er jeg helt sikker på at det er en riktig beslutning, skriver hun.

– Ikke bli triste, kjære Skamfans - Coolest fanbase on earth! Hver eneste dag blir jeg rørt av dere. Hvordan dere følger med, passer på og forsvarer Skam. Hvordan dere leter, tolker og analyserer.

Hijabkledde Sana Bakkoush, som har vært å se i alle tre sesongene så langt, er altså den hovedfokuset skal være på i sesong 4.

Karakteren Sana spilles av Iman Meskini på 19 år. Hun studerer arabisk og midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, og spiller også basketball på Høybråten. Hun har en far fra Tunisia og norsk mor. Hun er tilknyttet Rabita-moskeen i Oslo.

Det har vært spekulert en stund om det er Sana som blir midtpunktet. Våre kolleger Morten Hegseth og Vegard Harm har blant annet diskutert dette i en episode av «Panelet».

Blant annet refererer de to et observant medlem av fangruppen «Kosegruppa DK» som har lagt merke til at serieskaper Julie Andem har begynt å følge unge muslimske jenter, og at Isak tok opp Sanas religion flere ganger i løpet av forrige sesong.

VG vet også at «Skam»-teamet gjorde grundig research i det muslimske miljøet før jul.

Tilgjengelig fra utlandet



Mens «Skam»-fenomenet vokste seg stort har det vært problemer for fans i resten av Skandinavia å få sett episodene. Håkon Moslet har gode nyheter til fans fra nabolandene våre.

– Vi har jobbet mye med at man skal få sett dette fra utlandet, og vi har jobbet konkret i vinter med at det skal være tilgjengelig utenfra. Nå er traileren nettopp sluppet, så vi håper det har funket bra.

19-åringen Iman Meskini har blitt et forbilde for mange unge muslimske jenter, noe hun setter pris på.

– Det er veldig kult, og det er mye av grunnen til at jeg tok rollen som Sana i «Skam». Jeg har hatt en ganske lik oppvekst som Sana. Jeg vokste opp på Kolbotn, og var en av få muslimer og i det hele tatt få som ikke var helt etnisk norske. Jeg var nok trygg på meg selv da også, fordi jeg hadde søsknene mine og min mor som også gikk med hijab. Men jeg opplevde jo å føle meg annerledes, har Meskini uttalt til Universitas.