Vendela Kirsebom om forholdet til Petter Pilgaard: – Kom helt uventet på meg

Vendela Kirsebom (50) ble overrasket over at hun falt for 13 år yngre Petter Pilgaard.

– Det at vi først ble så ekstremt gode venner, og at det så utviklet seg til kjærlighet kom helt uventet på meg, sier Vendela Kirsebom til TV2.

Paret var begge deltagere i den første sesongen av TV 2s «Farmen kjendis» som gikk på TV i våres. Se og Hør skrev tidlig at de to hadde et godt øye til hverandre, men de to avviste ryktene flere ganger.

Helt til de to bekreftet at de var et par i slutten av mai.

Allerede i juni ble det klart at Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom spiller inn sin egen realityserie for TV 2.

Nå sier kanalen at den vil få premiere allerede 21. august på TV2 Livsstil. Den 16 episoder lange dokusåpen viser hvordan livet til paret var etter «Farmen kjendis», forteller de.

– Vi har fått utrolig mange spørsmål om det, og mye får du svar på i dokuserien, sier Pilgaard til TV2.

– For min del har det vært en eventyrlig tid siden jeg forlot Storøy gård. Og etterdønningen har vært stor både jobbmessig og privat, forteller Kirsebom.

Ikke første reality-konsept

TV 2 skriver at serien «Petter + Vendela» følger paret gjennom sin første sommer som kjærester.

– Jeg er vant til å være foran kamera, men jeg må innrømme det i starten var rart å ha kamera på slep hele tiden. Det er morsomt, og samtidig veldig annerledes fra alt annet jeg har gjort før, sier Kirsebom.

I juni fortalte hun at det var spesielt å ha hele Norge med på flørten, men også morsomt med tanke på hva de skulle svare pressen og ikke.

– Det er mange som har lurt på om dette er et PR-stunt, men sannheten er at vi måtte bli enige selv først, før vi definerte noe utad, forklarte Pilgaard da.

Dette er ikke første gangen Pilgaard bretter ut kjærlighetslivet sitt for Norge. Serien «Petter elsker Mari» ble sendt på TV 2 Bliss (kanalen heter nå TV 2 Livsstil) fra 2010 til 2012. Mari Haugersveen og Pilgaard gjorde det slutt i 2012. Det ble foreviget i serien «Tigerstaden» på samme kanal.

Anne Martha Leidland, pressekontakt i TV 2, understreker at «Petter + Vendela» ikke er en oppfølger til «Petter elsker Mari».

– I kjølvannet av suksessen «Farmen kjendis» har det vært enorm interesse rundt Petter og Vendela. Da det også oppsto kjærlighet mellom dem vet vi at mange er nysgjerrige på hvordan deres liver sammen, både privat og i sine karrierer, sier Leidland til VG.