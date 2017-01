Privatsjåføren til Kim Kardashian West arrestert etter ranet

Blant de 17 som ble pågrepet i Paris mandag, er sjåføren som jobbet for realitystjernen under oppholdet.

Da fransk politi mandag gikk til aksjon og arresterte 17 personer, var det første pågripelse siden det brutale ranet på Kim Kardashian West 2. oktober i fjor.

Bakgrunn: Slik var skrekkminuttene

Nå melder en rekke medier, deriblant Sky News og The Telegraph, at sjåføren som fraktet TV-kjendisen rundt i Paris før hendelsen, er blant de pågrepne. Politiet jobber nå angivelig for å kartlegge om sjåføren har forsynt ranerne med informasjon om Kardashian West, som var alene i leilighetshotellet da hun ble overfalt.

Her skjedde det: Bodde på «Ingen adresse» da hun ble ranet

DNA-spor

Blant de arresterte er også tre kvinner. DNA-spor på tapen som ble brukt for å binde realitystjernen, skal ha ført til et gjennombrudd i den over tre måneder lange etterforskningen.

STJERNEPAR: Også ektemannen Kanye West skal ha fått psykiske mén etter konas påkjenning. Her på Grammy i 2014. Foto: AP

Det skal også ha blitt funnet DNA på et diamantsmykke som ble funnet i Paris noen dager etter ranet.

Fikk du med deg: – En flause for fransk politi

Ikke navngitte kilder i politiet har uttalt til pressen at mange av de mistenkte er kjenninger av politiet, og at et stort antall av dem er i 50-årene. Den eldste skal angivelig være 72, mens den yngste er i 20-årene.

De skal ha blitt arrestert på ulike steder i Frankrike. Politiet skal også ha beslaglagt flere skytevåpen under aksjonen.

Det franske nettstedet Europe1 var først ute med nyheten. De skriver at politiet ifølge fransk lov kan holde de pågrepne i varetekt i inntil 96 timer.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Kardashian West ble truet med pistol, bundet på hender og føtter og frastjålet verdier for over 80 millioner kroner.

Tobarnsmoren skal ha fått store psykiske traumer etter hendelsen. Hun befant seg i Paris i forbindelse med moteuken. Flere i familien var med, men de var ikke til stede under ranet.

36-åringen har ligget lavt etter hendelsen. Hun har ikke stilt opp i noen intervjuer, og innspillingen av «Keeping Up With The Kardashians» ble satt på vent. Tirsdag i forrige uke var hun imidlertid tilbake i sosiale medier. For første gang på tre måneder postet hun et bilde på Instagram.

Les også: Fransk sikkerhetsekspert tror ranerne har hatt hjelp fra innsiden