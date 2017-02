Kris Jenner om Kim Kardashians Paris-mareritt: – Jeg storgråt

I et nytt intervju med Ellen DeGeneres hevder Kris Jenner at det var terapeutisk for Kim Kardashian å fortelle om det brutale Paris-ranet i «Keeping Up With the Kardashians».

Med bare uker igjen til en ny sesongpremiere for Kardashian-klanens realityserie, var mamma-manager (også kalt momager) Kris Jenner på «Ellen DeGeneres Show» for å promotere familiebedriften.

Mye spenning knytter seg til denne sesongen, fordi den omhandler ranet i Paris der Kim Kardashian West ble kneblet og bundet på hotellrommet mens hun ble rundstjålet.

Innspillingen av «Keeping Up With the Kardashians» tok en pause da ranet skjedde, og Kim viste seg ikke offentlig på lengre tid. Hun kuttet også ut all aktivitet på sosiale medier i flere måneder.

PÅ VIFT: Kris Jenner med datteren Kourtney Kardashian på en Grammy førfest i Los Angeles 11. februar. Foto: Kevork Djansezian , AFP

– Terapeutisk



– Kanye er stor del av Paris-episoden. Det tror jeg er den andre episoden i sesong 13, for vi spiller inn kronologisk, forteller Kris til Ellen i et klipp på E! News.

– Så skjedde Paris-hendelsen, og det var knusende. Da vi begynte å spille inn igjen var Kim i nærheten, for vi bodde praktisk talt oppi hverandre i den samme gaten. Og det som kom ut av filmingen var veldig terapeutisk for henne, for hun fikk forklart det for oss og tatt oss gjennom hendelsen, sier Kris.

Hun forteller at de har forsøkt å se opptakene av Kims fortelling.

– Ingen klarer å se de første fem minuttene en gang uten å bli hysteriske. Jeg blir på gråten bare av å tenke på det og snakke om det, men det er bemerkelsesverdig å se henne fortelle hele historien. Hun håper det vil bidra til en økt bevissthet. Det har forandret måten vi lever livene våre på og hvordan vi passer på barna og barnebarna på. Det har vært en prosess, sier Jenner.

Ifølge E! News skal Kardashian West ha hatt møter med franske myndigheter over to dager tidligere i måneden for å gå gjennom detaljene igjen.

I PARIS: Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian og Kris Jenner under et moteshow i Paris 29. september. Foto: Alain Jocard , AFP

– Hun forteller om hendelsen minutt for minutt, og det er fascinerende. Da jeg så det storgråt jeg. Jeg så bare deler av det, for jeg klarte ikke å se hele segmentet. Det var så oppskakende å se noe så forferdelig skje med noen du er så glad i, sier Kris.

Franske TF1 publisert i helgen en video med det de hevder er bilder fra åstedet der Kim ble låst inn. Videoen viser også bilder av det kanalen hevder er de mistenkte ranerne som skal ha stjålet smykker til en verdi av omtrent ni millioner euro.

TF1 presenterer også det de hevder er utskrift av ranernes telefonsamtaler der de kommuniserer på kodespråk og kaller ransutbyttet «barnas gaver». Så langt skal 17 ha vært avhørt, mens ti har blitt siktet i forbindelse med ranet.

Sesong 13 av «Keeping Up With the Kardashians» har premiere i USA 5. mars.