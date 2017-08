Kris Jenner førsøkte å få Kim til å avlyse bryllupet kvelden før vielsen

Kris Jenner forsøkte å overtale datteren Kim Kardashian til å avlyse bryllupet med basketball-stjernen Kris Humphries kvelden før vielsen.

Det forteller Kim Kardashian i et større intervju med The Hollywood Reporter i forbindelse med ti års jubileet til TV-serien «Keeping Up With the Kardashians» som ble sendt første gang i 2007.

– I en pause under innspillingen i august 2011, trakk mamma meg til side og sa: «Dette ekteskapet er ikke noe for deg, er det vel? Hvorfor reiser du ikke bare vekk, så skal jeg ta meg av alt sammen», forteller Kim Kardashian til The Hollywood Reporter.

Men Kim Kardashian, som nå er gift med Kanye West, ignorerte moren og gjennomførte den storslåtte vielsen. Seremonien skal ha kostet 10 millioner dollar, nærmere 56 millioner kroner etter datidens kurs. Det hele ble finansiert av sponsorer og gratisgoder.

Ekteskapet varte bare 72 dager, men skilsmissen ble ikke formalisert før i 2013.

TI ÅR MED KARDASHIAN: Det er i år ti år siden reality-serien «Keeping Up With the Kardashians» hadde premiere på amerikansk TV. I den anledning poserer nesten hele familien på forsiden av magasinet The Hollywood Reporter. Foto: Faksimile

– Alle sa til meg at jeg måtte være gift i minst i ett år, men jeg klarte det bare ikke rent psykisk. Det var til og med noen som påsto at skilsmissen var bare noe jeg fant på for å skape blest rundt TV-showet, sier Kim Kardashian.

«Keeping Up With the Kardashians» har vært en enorm seersuksess - og familien har på sin måte endret premissene for hvordan man lager kjendis-TV i USA. Serien har også resultert i flere såkalte spin-offs. Som for eksempel «Kourtney & Kim Take Miami», «Khloe & Lamar» (Khloes show med eks-mannen Lamar Odom), «I Am Cait»(med Caitlyn Jenner), «Rob & Chyna» (med Rob Kardashian og hans nå eks-forlovede Blac Chyna) and «The Life of Kylie».

Men Khloe Kardashian er ihvertfall av den oppfatning at ikke alle disse spin-off seriene skulle sett dagens lys, Særlig ikke «Khloe & Lamar».

– Jeg ville ikke gjøre den serien i det hele tatt, men jeg gjorde det for min eks-manns skyld. Jeg ville gjøre alt for å gjøre ham glad. Men til slutt kunne det ikke fortsette og det var jeg som kansellerte serien til slutt, forteller Khloe Kardashian i følge ET som også gjengir store deler av intervjuet.