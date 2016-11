Kim Kardashian vurderer surrogati

Realitystjernen frykter å blø i hjel om hun gjennomfører et tredje svangerskap.

Kim Kardashian (36) og mannen Kanye West (39) for to barn sammen, datteren North og sønnen Saint. På realityserien «Keeping Up with the Kardashians» har seerne kunnet følge Kardashians kamp for å bli gravid og hennes problemer under graviditetene.

I søndagens episode av serien i USA, som ble spilt inn før Kim ble brutalt ranet i Paris, snakker hun om at hun ønsker seg flere barn.

Bakgrunn: Slik var Kims skrekkminutter.

Liv eller død

Sammen med moren Kris Jenner oppsøker Kardashian legen sin for å snakke om mulighetene for å få et tredje barn.

– Du vet aldri om du får samme typen problem som kan være mer alvorlig denne gangen. Det vil alltid være en sjanse å ta. Det er situasjoner der en livmor som ikke trekker seg sammen er et spørsmål om liv eller død, sier legen Dr. Crane ifølge People.

(Saken fortsetter under videoen)

Les mer: Ny Kardashian-baby er født.

Kim fikk svangerskapsforgiftning i begge de foregående graviditetene. Da North ble født hadde hun også og fastvokst morkake, og Saint ble forløst ved keisersnitt på grunn av risikoen.

I episoden oppsøker Kim og moren en fertilitetsspesialist, Dr. Wong, som foreslår surrogati.

– Å bruke en surrogat er ikke en urimelig løsning. Om målet er familieforøkelse slik du ønsker, så er det logisk å bruke en surrogat, er hans råd.

I Norge: Sammenligner surrogati med menneskehandel.

Redd for ikke å føle det samme

Senere i episoden møter Kardashian en mor som både har født selv og benyttet en surrogatmor. Der lufter Kim sine bekymringer.

– Jeg er bekymret, for jeg har født to. Jeg gikk gjennom så mye smerte for disse to barna og vet at vi gjorde det sammen. Jeg tror min største frykt er at om jeg bruker en surrogatmor, vil jeg da elske det barnet like mye?

FAMILIETUR: Kim Kardashian, Kanye West og datteren North West i Havana på Cuba i mai. Til høyre livvakten som ble mye omtalt etter at Kim ble ranet i Paris i høst. Foto: Ramon Espinosa , AP

Moren forsikrer henne om at det ikke er noe problem, og Kardashian sier i slutten av episoden at hun skal undersøke surrogati nærmere. Hun er også fascinert av tanken på at hun kan få et barn uten at noen finner ut av det.

– Jeg har konkludert med at jeg ikke kan gå gjennom en tredje graviditet. Så nå vil jeg sjekke ut mulighetene for surrogati, sier Kim.

Har du lest: Khloe Kardashian viser fram sin nye flamme.

Kardashian-klanen er en stor søskenflokk når en regner med alle forgreiningene. Kim har søsknene Khloe, Kourtney og Robert fra faren Robert Kardashian, og søstrene Kylie og Kendall fra eks-stefaren Caitlyn Jenner. Kylie og Kendall har også tre halvsøsken på farens side.

Rob Kardashian fikk sitt første barn forrige uke, da han og kjæresten Blac Chyna fikk datteren Dream Kardashian. Kourtney Kardashian har tre barn med eksen Scott Disick.