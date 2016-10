Kendall Jenner: – Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv

Torsdag vitnet Kendall Jenner (20) mot 25-åringen som står tiltalt for å ha forfulgt og plaget henne.

Lillesøsteren til Kim Kardashian West var sterkt preget av møte med mannen som ulovlig hadde tatt seg inn på hennes eiendom i Hollywood i august i år, skriver nyhetsbyrået AP.

Den 20 år gamle modellen og realitystjernen demonstrerte i retten hvordan hun frenetisk forsøkte å ringe etter hjelp, mens den 25 år gamle mannen som hadde klarte å komme seg inn på eiendommen sto rett utenfor bilen hennes – og hamret løs på bilvinduet på førersiden.

– Jeg har aldri i hele mitt liv vært så redd, fortalte hun i juryen i retten i Los Angeles.

I to timer forklarte hun seg om hvordan hun opplevde den for henne dramatiske situasjonen. Den 25 år gamle mannen som opprinnelig er fra Florida og som risikerer seks måneder i fengsel, hadde ved flere anledninger passet opp Jenner utenfor hennes hus i Hollywood Hill. Aktor i saken karakteriserte den 25 år gamle mannen som en fan av Kendal Jenner som både er «besatt og mentalt ustabil».

Jenner forklarte i retten at hun hadde observert 25 åringen sittende på gaten utenfor porten til innkjørselen hennes – og hun hadde holdt et godt øye med ham da hun kjørte inn til huset sitt. Likevel klarte han å snike seg inn før porten ble låst igjen. Selv etter at politiet hadde kommet og arrestert mannen, turte hun ikke å forlate bilen.

– Jeg var livredd. Fullstendig traumatisert, forklarte Jenner i retten.

En venne av familien, Shelli Azoff, som sammen med sin ektemann kom Jenner til unnsetning etter at hun i sin desperasjon hadde ringt dem den kvelden, forklarte i retten at 20 åringen var livredd – og så vettskremt at hun overnattet hos dem flere netter etterpå fordi hun ikke turte å være hjemme alene om natten.

– Jeg er blitt langt mer på vakt etter denne hendelsen – og føler meg ikke på noen måte trygg i mitt eget hjem lenger, forklarte Jenner i retten.