Kardashians livvakt konkurs: Har fjernet alle Kim-spor

Kim Kardashian Wests livvakt Pascal Duvier skal ha gått konkurs for ti uker siden, og har fjernet alle spor etter stjernen på sosiale medier.

Han er kjent som Kims skygge, og hun har selv på sosiale medier spøkt med at han dukker opp på alle bildene av henne. Så sent som søndag postet hun et bilde av seg selv med Duvier i bakgrunnen og skrev «Denne fyren dukker alltid opp på bildene mine». Onsdag var bildet slettet.

Bakgrunn: Kim Kardashian West truet med pistol og ranet.

Ifølge Daily Mail skal Pascal Duvier (43), som er fra Tyskland, ha begjært sitt tyske sikkerhetsselskap konkurs ved retten i Heidelberg 22. juli, med en gjeld på over ni millioner kroner.

Mange kreditorer



– Det er ikke så mye gjeld, men det er mange krav. Jeg kan ikke oppgi det nøyaktige antallet, det er mange, sier konkursadvokaten til Daily Mail.

Tabloidavisen har også publisert bilder av rettspapirene for å underbygge påstandene.

Etter ranet av Kim Kardashian i Paris natt til mandag, da Duvier var sammen med hennes søstre Kourtney og Kendall på nattklubben L’Arc, har flere medier spekulert i om livvakten hadde delvis skyld i hendelsen.

Mer om ranet: Slik var skrekkminuttene da Kim Kardashian West ble ranet.

Duvier stoppet nylig en kjent fransk kjendis-stalker fra å kysse Kims bak etter et restaurantbesøk i Paris, noe hun takket ham for på sosiale medier i etterkant.

Livvakten, som skal være 1,93 centimeter høy og veie 119 kilo, har tidligere jobbet for Katy Perry, Lana Del Rey og Cara Delevingne ifølge Le Figaro. Men natt til mandag var det en annen livvakt som hadde ansvar for Kim. Han skal ifølge avisen ha endt opp i håndjern.

Jobber fortsatt



TMZ skriver at Kims venn og stylist Simone Harouche, som skal ha befunnet seg i leiligheten der ranet fant sted, fikk varslet Kourtney og Duvier via mobiltelefonen, og han skal ha ankommet det eksklusive leilighetshotellet bare to minutter etter at ranerne hadde stukket av på sykkel.

Fikk du med deg: – En flause for fransk politi.

Tyskeren som har jobbet for Kanye West siden 2012 var igjen å se ved Kims side da hun forlot Frankrike etter politiavhør mandag morgen, og han skal ifølge Peoples kilder ikke ha blitt sparket.

Ifølge TMZ skal grunnen til at han nå har fjernet alle bilder og meldinger med Kim i sosiale medier være av sikkerhetshensyn, for å gjøre det vanskeligere for potensielle angripere å finne ut hvor stjernene befinner seg.

Daily Mail skriver at konkurssaken forventes å bli løst uten å havne i retten, men via korrespondanse.