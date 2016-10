Kardashian-ranet: – En flause for fransk politi

Mange stiller spørsmål ved sikkerheten i Paris etter det brutale ranet av Kim Kardashian West (35) i Paris natt til mandag.

CNN setter spørsmålstegn ved om Kim Kardashian gjorde seg selv sårbar for angrep ved å være så åpen som hun er på sosiale medier. Natt til mandag truet fem menn seg inn i Kim Kardashians hotelleilighet, sperret henne inne og stakk av med mobiltelefoner og smykker til en verdi av rundt 80 millioner kroner.

– Gjorde seg utsatt

Forut for ranet hadde realitykjendisen delt utallige bilder og videoer av antrekk og smykker, samt hvor hun oppholdt seg.

– Det er nærmest en del av hvem hun er, at hun lever så offentlig at vi alle har sett ringen som ble stjålet, verd millioner av dollar, som hun fikk av mannen Kanye West. Alle visste at hun var i Paris for moteuken. Enhver av hennes 50 millioner Twitter-følgere holdes oppdatert med alle detaljer av livet hennes, virker det som. Så det ville ikke være vanskelig å gjøre henne til et mål eller å gå etter ringen, sier CNNs internasjonale korrespondent, Melissa Bell.

– En stor flause



Hun legger til at det som er så veldig overraskende i denne saken, er at sikkerhetsapparatet en ville forvente at en som Kardashian omgir seg med, sviktet på spektakulært vis.

– Myndighetene her i Paris holder kortene veldig tett til brystet når det gjelder etterforskningen. De er virkelig satt i forlegenhet over det som har skjedd. Det er en usedvanlig stor tabbe fra deres side, at dette svært velorganiserte ranet kunne finne sted i et av de mest luksuriøse strøkene i Paris, rett under nesene deres, mens Frankrike er i høyeste beredskap. Det er en stor flause og de er svært interessert å komme til bunns i saken og få tak i de fem mennene som angrep Kim Kardashian, sier korrespondenten til CNN.

– Livvakten manglet



Den konservative avisen Le Figaro oppgir at Kim Kardashian Wests mest kjente livvakt, tyske Pascal Duvier, ikke var tilstede da angrepet fant sted. Duvier stoppet nylig en kjent fransk kjendis-stalker fra å kysse Kims bak etter et restaurantbesøk i Paris, noe hun takket ham for på sosiale medier i etterkant.

Duvier, som skal være 1,93 centimeter høy og veie 119 kilo, regnes som Kims skygge. Han har tidligere jobbet for Katy Perry, Lana Del Rey og Cara Delevingne. Men natt til mandag var det en annen livvakt som hadde ansvar for Kim. Han skal ifølge avisen ha endt opp i håndjern.

Duvier skal ifølge Daily Mail ha fulgt Kourtney og Kendall Jenner på nattklubben Club de L’Arc i Paris den natten. På bildene fra da Kardashian forlot Frankrike mandag morgen etter politiavhør, skal Duvier igjen ha vært ved hennes side.

Ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, var raskt ute med å fordømme overfallet, som hun kalte «et svært sjeldent tilfelle», ifølge Le Parisien.

– Paris' gater er i dag beskyttet på høyeste nivå. Det er mulig å reise til den franske hovedstaden, å besøke byen og delta i fornøyelser under sikre forhold, sa hun mandag.

Avisen Le Monde opplyser at hotellindustrien i landet har varslet at belegget for hoteller i Paris har falt med 20 prosent, og restaurantbesøkene med mellom 25 og 30 prosent siden slutten av 2015.

De skylder naturlig nok ikke på ranet av Kim Kardashian denne uken, men frykter at det vil forsterke den negative tendensen etter terrorangrepene mot Paris og Nice.

