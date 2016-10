Har stoppet innspillingen av «Keeping Up With The Kardashian»

Innspillingen av realityserien er lagt på is på ubestemt tid etter det brutale pistolranet på Kim Kardashian West.

«Kims helse er vårt viktigste fokus akkurat nå. Vi har ikke bestemt når innspillingen vil starte igjen», sier en talsmann for TV-kanalen E! i en kunngjøring til blant andre People og CNN.

Etter at Kim Kardashian West ble overfalt av maskerte ranere i den «hemmelige» luksusleiligheten hun leide i Paris natt til mandag, fikk en pistol rettet mot hodet og ble bundet på hender og føtter før inntrengerne stakk av med verdier for nærmere 100 millioner kroner, har hun gått i dekning. Det vil si forsvunnet ut av rampelyset hun normalt figurerer i på daglig basis.

Ikke bare er TV-innspillingen skrinlagt enn så lenge. Hun har også glimret med sitt fravær i sosiale medier siden den traumatiske hendelsen. Det er lenge siden fansen har gått så mange dager uten livstegn fra 35-åringen på Snapchat, Instagram og Twitter.

I SKJUL: Kim Kardashian West, her på et bilde fra august, forlot Paris i privatfly og reiste hjem til USA mandag – få timer etter ranet. Foto: AFP

Hjemme hos barna



Selv om andre kilder hevder overfor People at de øvrige familiemedlemmene har latt seg filme etter den dramatiske hendelsen, opplyser andre at det kan ta lang tid før Kardashian West er klar for å vise seg foran TV-kamera igjen.

– Hun har ingen planer om å jobbe i nærmeste fremtid. Det eneste hun ønsker, er å være hjemme med barna. Hun innser at hun har levd i en boble, sier en ikke navngitt venn av TV-kjendisen og legger til at Kim nå er mer engstelig enn noensinne med tanke på sikkerheten til sine to små barn.

Ranerne er fortsatt på frifot.

Kardashian West skal ha tryglet for livet sitt før ranerne tapet igjen munnen hennes og slengte henne i badekaret før de forsynte seg med hennes private eiendeler, deriblant forlovelsesringen til 30 millioner kroner, som hun fikk fra Kanye West i 2013.

På TV i 12 år

«Keeping Up With The Kardashians» hadde premiere i 2007 og er en av verdens mest berømte og beryktede realityserier. Handlingen dreier seg rundt livene til medlemmene av Kardashian- og Jenner-familien. Det var ingen kamerateam i leiligheten under ranet.

I Norge er det TV 2 Livsstil som sender serien, hvor sesong 12 snart går på lufta. The Inquisitr spekulerer på om at «Keeping Up With The Kardashians» vil legges ned etter denne sesongen, og at det allerede før ranet skal ha vært usikkerhet rundt seriens videre skjebne.

