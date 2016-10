Fransk krimekspert tror Kardashians ranere må ha hatt informasjon fra innsiden

En tidligere politisjef i Frankrike mener væpnede overfall av kjendiser skjer sjeldnere nå enn før. Han tror Kim Kardashian Wests smykker blir vanskelige å selge.

Politiveteran René-Georges Querry var tidligere en fremtredende figur i Frankrikes Org.krim-gruppe, og leder for beredskapstroppen Uclat. Den franske avisen Le Figaro har gjort et større intervju med ham om det brutale ranet av Kim Kardashian West.

Innsidejobb



På spørsmål om hva han kan si om ranernes fremgangsmetode, sier politiveteranen:

– Ranerne visste nøyaktig hva de gjorde. Det er ikke noen særlig tvil om at kuppet har vært influert av noen med gode opplysninger. Tyvene har ikke sett seg ut et hotell som er kjent for å ha kjendisgjester, men en mer diskré adresse der man måtte vite at stjernen befant seg.

STÅR VAKT: Fransk politi holder vakt utenfor leilighetshotellet der Kim Kardashian West bodde mandag denne uken. Foto: Michel Euler , AP

Han understreker at ransgjengen til gjengjeld ikke har måttet ta i bruk noen avanserte fluktmetoder, og at de heller ikke støtte på elektroniske sikkerhetssystemer eller livvakter de måtte nøytralisere i forkant. Enkelte kilder har oppgitt at en livvakt ble truet med pistol og bundet, mens andre bare nevner nattportieren som slapp ranerne inn da han ble truet med pistol.

Blir vanskelige å selge



Querry mener også at smykkene vil være vanskelige å omsette. Blant smykkene til en verdi av rundt 80 millioner kroner som ble stjålet, er angivelig en ring til 32 millioner kroner Kim fikk av ektemannen Kanye for få dager siden, som hun delte bilde av på Instagram.

– Enkelte unike edelstener behandles som kunstverk og signeres eller gjøres sporbare. Ranerne risikerer å sitte med skjegget i postkassa uten å kunne gjøre annet enn å se på smykkeskrinet i månedsvis, sier han.

Politieksperten mener ranet kan sees på som del av en trend der kjendiser blir målskiver.

– Ja, selv om væpnet overfall mot rike eller berømte personer fremdeles forekommer ganske sjelden. Paris er visselig byen der bander har gått over hustakene for å rane luksusleiligheter på L'île Saint-Louis, Place des Vosges og selv det 8. arrondissement. Men disse akrobatene sikter seg inn på verdisakene, ikke dem som eier dem, sier Querry til avisen.

– Verre på 70-tallet



Han mener likevel at overfall av kjendiser skjedde hyppigere før.

– Om ranet av Kim Kardashian ikke skulle være en tilfeldighet, må vi likevel erkjenne at kjendiser er mindre utsatt i dag enn på 70-tallet, da bortføringer og kidnappinger mot løsepenger mangedoblet seg.

Den tidligere politisjefen sier kriminelle gjenger ikke lenger kan livnære seg på slike forbrytelser, først og fremst fordi man med dagens teknikk raskt kan lokalisere dem. Dermed blir det målrettede innbrudd i stedet.

Han avviser at det store fokuset på antiterror for øyeblikket gir mer spillerom for mer tradisjonell kriminalitet.

– Nei, jeg tror det er omvendt. Jeg tror det høye beredskapsnivået avskrekker forbryterne. Det er påvist at det å ta strenge sikkerhetsgrep rundt store arrangementer medfører at kriminaliteten flytter seg mot utkanten, sier Querry.

I PARIS: Kanye West, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner og Corey Gamble (Kris' kjæreste) var samlet på en motevisning i Paris torsdagen før ranet. Foto: Alain Jocard , AFP

– Hotellene må ta ansvaret



Han ser ikke på forslaget fra turistindustrien om å opprette et eget spesialpoliti som noen god idé. Politiveteranen mener det er vel så viktig å satse på spesifikk kompetanse for politi og dommere som jobber med finans eller terrorisme, siden metodene for forbrytelse mot turister er ganske grunnleggende.

– Forsvarstiltakene må komme fra hvert enkelt hotell, i form av å styrke videoovervåkningen og å ha sikkerhetsvakter ved inngangen.

Querry mener heller ikke at Paris er spesielt utsatt.

– Ikke i det hele tatt. Selv om overfall skjer sjelden, forblir Paris et samlingssted som drar et betraktelig antall turister, og sin del av farer. Men om man sammenligner med New York eller i de store metropolene i Midt-Østen, kan turister bli utsatt for samme type farer. I mine øyne er Japan det eneste landet hvor sikkerheten er like god som i Frankrike.