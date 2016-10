Caitlyn Jenner kommenterer Kardashian-ranet

Kim Kardashian Wests stefar gjennom mange år, Caitlyn Jenner, kommenterer nå hendelsen i Paris.

Det er på Instagram 66-åringen deler tankene sine rundt det brutale ranet av eks-stedatteren i Paris natt til mandag. Ved siden av et sorthvitt-bilde av Kim, skriver Caitlyn:

«Elsker jenta mi! Etter å ha hørt hele historien er jeg så glad for at hun er OK. Det er en påminnelse for oss alle om å være forsiktige i denne usikre verden».

Ingen andre i den utvidede Kardashian-familien har så langt kommentert hendelsen der fem maskerte menn utkledd som politifolk tvang seg inn i leilighetshotellet der Kim Kardashian West bodde under moteuken, truet henne med pistol, bandt og kneblet henne mens de ranet henne for smykker verd rundt 80 millioner kroner.

Kim selv dro raskt hjem til USA, til New York der mannen Kanye befant seg, etter å ha blitt avhørt av fransk politi mandag morgen.

Lagerfeld kritiserer



Franske myndigheter har så langt sagt svært lite om hendelsen, som mange mener er en flause for politiet. Så langt er de fem ranerne, hvorav i hvert fall to skal ha stukket av per sykkel, fortsatt på frifot.

Motedesigner Karl Lagerfeld har også uttalt seg om ranet, og går overfor nyhetsbyrået AP, sitert av Huffington Post, langt i å antyde at KardashianWest bærer noe av skylden selv, for å ha delt så mye fra livet sitt i sosiale medier.

– Hun er for offentlig, alt for offentlig. Vi må tenke på tiden vi lever i. Du kan ikke sette rikdommen din på utstilling og så bli overrasket over at noen vil ha del i den, skal han ha sagt etter en Chanel-visning under moteuken i Paris onsdag.

– Jeg forstår ikke hvorfor hun var i et hotelrom uten sikkerhet. Om du er en berømt person og legger ut alle smykkene dine på internett, bruker du hoteller der ingen kan komme i nærheten av rommet ditt, fortsatte moteguruen.

Nær familie



Caitlyn Jenner selv er vant til at det stormer rundt henne. Hun fikk massiv oppmerksomhet, og både hets og kritikk, da hun gjennomgikk et kjønnsskifte i fjor.

Prosessen og hvordan familien håndterer den nye identiteten er dokumentert både i «Keeping Up with the Kardashians» og Jenners egen realityserie, «I Am Cait».

Caitlyn Jenner har flere ganger posert på Instagram-bilder med døtrene Kendall og Kylie Jenner og eks-stebarna på Kardashian-siden. Hun har også hatt et oppgjør med ekskona Kris Jenner, blant annet i en epsode av «I Am Cait».