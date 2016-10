Amerikanske medier: Slik var skrekkminuttene da Kim Kardashian West ble ranet

Ifølge TMZ ble Kim Kardashian West (35) kneblet, bundet og dumpet i badekaret under det brutale ranet i Paris natt til mandag. Stylisten gjemte seg og kontaktet livvakten.

Det amerikanske kjendisnettstedet hevder at realitystjernen lå i sengen kun iført en morgenkåpe da ranerne kom løpende opp trappene mot soverommet i hennes toetasjes leilighet i det luksuriøse kjendishotellet.

TMZ siterer anonyme kilder på at Kim Kardashian skal ha skjønt at noe ikke var som det skulle, rullet ut av sengen og forsøkte å ringe sin livvakt. Men før hun kunne ringe opp skal den ene gjerningsmannen ha revet telefonen ut av hendene hennes, bundet hendene hennes med plast-strips og tapet over det igjen.

En av mennene skal angivelig ha grepet henne i anklene, og Kim skal ifølge TMZs kilder ha fortalt politiet at hun da trodde hun kom til å bli voldtatt. I stedet skal ranerne ha tapet anklene hennes, løftet henne opp og plassert henne i badekaret.

Kjendisnettstedet hevder å vite at Kardashian da begynte å skrike og ba ranerne om ikke å drepe henne siden hun hadde små barn. Hun skal også ha sagt at hun hadde penger og at de kunne ta hva de ville.

Ifølge kjendismagasinet Peoples kilde, skal Kim derimot ikke ha skreket, fordi hun tenkte hun måtte være stille for å overleve.

– Hun var hysterisk, men skrek ikke. Rapportene om at hun fryktet å bli voldtatt er ekte. Hun trodde virkelig hun kom til å bli voldtatt. Hun hadde en pistol mot hodet hele tiden, hevder kilden.

– Snakket om ringen



Angivelig skal Kim ha oppgitt til politiet at ranerne kun snakket fransk, og at det eneste hun forstod var ordet «ring, ring». Da skal hun ha skjønt at de var ute etter den nye ringen hun fikk av ektemannen Kanye West, og fortalte dem hvor den var i leiligheten.

Siden Kim skal ha fortsatt å be for sitt liv og skrike, skal ranerne ha kneblet henne med tape over munnen.

LUKSUSHOTELL: En politibetjent holder vakt ved det diskré og luksuriøse leilighetshotellet der Kardashian bodde i Paris mandag. Foto: Gonzalo Fuentes , Reuters

Ifølge TMZ og E! News’ kilder skal Kims venn og stylist Simone Harouche ha befunnet seg i leiligheten da ranet fant sted. Hun skal ha låst seg inne på en bad i underetasjen da hun hørte bråket, og kontaktet livvakten Pascal Duvier og søsteren Kourtney og fortalt dem at de måtte skynde seg tilbake fordi noe var veldig galt.

– Hun tekstet Pascal Duvier og Kourtney Kardashian. Hun kunne ikke ringe 911 fra sin telefon, forteller en ikke navngitt kilde til E!

Frankrike har det europeiske nødnummeret 112 i tillegg til 17 for politiet, 15 til ambulanse og 18 til brannvesenet.

Ifølge E! skal Kim ha klart å varsle Simone og be vennen hoppe fra balkongen for å komme ut.

På Kim Kardashians Snapchat fra kvelden og natten før ranet, filmet hun en blond kvinne som lignet Harouche i leiligheten.

– Mistenker innsidejobb



Livvakten Duvier skal ifølge TMZ ha ankommet leiligheten to minutter etter at ranerne hadde forsvunnet, mens hele ranet angivelig var over på seks minutter.

En tidligere politimann i New York og tidligere sikkerhetsvakt for Kim og Kanye, Steve Stanulis, har uttalt til New York Posts Page Six at han tror ranerne må ha hatt hjelp:

– Jeg vil anta det enten er en innsidejobb eller et PR-stunt. Det hotellet er så sikkert at noen må ha tipset dem om at hun var alene, eller ha vist dem en vei inn, hevder han.

Stanulis, som fikk sparken av Kanye i mai, kritiserer ikke livvaktene, men mener stjerneparet trenger å forsterke sikkerhetsapparatet sitt.

People siterer en kilde angivelig nær familien som oppgir at det går bedre med Kim Kardashian nå.

– Hun er fremdeles opprørt, men hun følte seg bedre av å være med barna. Kim lot dem være i New York fordi hun tenkte det ville være et mye bedre miljø for dem, påstår kilden.

Uvisst hvordan ranet adresseres på TV

Det ble ikke gjort opptak til «Keeping Up with the Kardashians» da Kim ble ranet. Det opplyser TV-kanalen E!, som står bak realityserien om familien, til CNN.

– Alle vi i E! er utrolige takknemlige for at Kim Kardashian West er i sikkerhet, og vi sender omtanke og støtte til henne og familien. «KUwtK» var ikke under innspilling da ranet fant sted. Vårt fokus nå er fullt og helt på Kims velferd, sier en talsperson for selskapet.

Realityskaperne har ikke oppgitt hvordan de kommer til å adressere hendelsen i serien som følger familien, sier CNN. «KUwtK» har tidligere både vært med i vanskelige situasjoner, og omgått dem.

Da Khloé Kardashians eksmann Lamar Odom ble funnet bevisstløs i et bordell i Nevada i oktober 2015, stoppet de filmingen i en periode, og tok opp hendelsen i tekstform i en senere episode. Del to av den pågående 12. sesongen av «KUwtK» starter 23. oktober i USA.