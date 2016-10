Kari Lise ute av «Farmen» etter drama: Fikk ikke vist hva jeg står for

50-åringen fra Holmestrand røk ut fra «Farmen» etter målfoto.

Kari Lise Vangen havnet i tvekamp med Anita Kallestad (43) etter den første uken av «Farmen».

Kallestad valgte saging som gren, og det ble en superjevn kamp mellom de to. Så jevnt ble det at «målfoto» måtte til fordi det ser ut som de to faller ned etter at tre planker er sagd over helt samtidig. Det viste at Kari Lise var først i bakken, og hun måtte reise hjem som den første.

– Det verste med å ryke ut var at jeg ikke fikk vist ordentlig hvem jeg er og hva jeg står for, og at jeg ikke fikk lært meg alt jeg hadde lyst til å lære meg, sier Vangen til VG.

Hun sier like tydelig som i episodene at det var Lasse som førte til at Trond endret mening, og valgte henne som førstekjempe. Kari Lise ønsket også å bli storbonde, men trakk seg før de andre valgte Trond. Nå angrer hun på at hun ikke kjempet mer, spesielt etter å ha sett hvordan Trond oppførte seg.

Foto: TV 2

– Jeg ble veldig irritert på hvordan han var som storbonde. Og jeg tenkte med en gang at jeg kunne gjort jobben mye bedre selv, sier Vangen som ler når hun tenker på «vaskeregimet» Trond innførte. Alle måtte nemlig bade før middag.

– Vi badet lenge før han kom med den ideen. Gjerne to ganger om dagen, og det var sjelden vi så Trond der. Merkelig hvis han trodde vi badet fordi han hadde sagt det.

Lasse Bergseter er også svært mye i fokus den første uken, og er altså veldig delaktig i at Kari Lise blir valgt som førstekjempe.

– Egentlig hadde jeg ikke noe problem med Lasse, for han var så tydelig. Han lagde ris til egen bak hele tiden. Han ville gjerne fremstå som en bølle og gjorde mye ut av seg hele tiden. Men når han ikke var i den rollen var han like ålreit som de andre.

Kari Lise angrer definitivt ikke på at hun var med på «Farmen» og gleder seg til å se alle igjen under finalen.

– Jeg nøt hvert eneste sekund og det er det beste som har skjedd meg på lang lang tid. Sånn sett var det litt bittert å ryke ut med så små marginer.