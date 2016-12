Rob Kardashian sønderknust – forlatt av Blac Chyna

En hacket Instagram-konto skal ha ført til krise i forholdet, kun fire uker etter at kjendisparet fikk en datter.

Kjærlighetsforholdet mellom Rob Kardashian (29), bror til de mer berømte Kardashian-søstrene, og Blac Chyna (28) har vært turbulent helt fra starten. Men nå har de to nybakte foreldrene gått på en skikkelig smell.

Alt skal ha skjedd i kjølvannet av at Chyna lørdag fikk Instagram-kontoen sin hacket. En rekke meldinger, som angivelig skal være skrevet av henne og sendt til venner, ble postet av hackerne – på hennes egen side.

Meldingene gikk ut på at Chyna bevisst har kapret Rob Kardashian for å bli en del av det sagnomsuste Kardashian-imperiet. Hun skal ifølge det som ble postet, ha vært opptatt av selv å sikre seg etternavnet, for deretter å forlate ham.

Flyttet ut



Om det faktisk er Chynas private meldinger som har kommet offentligheten for øyet, er uvisst. Sikkert er det at hendelsen har satt en solid bråstopp for julestemningen i hjemmet. Chyna har tatt med seg babyen, tømt barnerommet for møbler og ting og reist.

HACKET: Blac Chyna i hardt vær. Foto: AP

En knust Rob Karsahian har lagt ut et videoklipp på Snapchat, der han vandrer mellom de tomme rommene. Et juletre med skinnende lys, står i et hjørne.

– Jeg elsket hver millimeter av denne kvinnen og alt hun førte med seg. Jeg ga alt jeg eide og hadde til henne. Ikke visste jeg at jeg bare var en del av hennes plan. Jeg trodde virkelig at hun var like forelsket i meg som jeg var i henne. Nå er jeg så utrolig såret. Jeg har aldri følt noe sånn som dette før, sier han mens han filmer.

Slår tilbake

Han har også utbrodert sorgen og skuffelsen på Instagram. Der svarte Chyna raskt med å hevde at hun ikke har gjort annet enn å hjelpe ham og elske ham. I en lang kommentar, som nå er fjernet, kritiserte hun samboeren i sterke ordelag for både vektøkning og angivelig medikamentmisbruk. Hun slenger også ut en rekke påstander om hans mentale helse.

Paret, som har sitt eget show på TV-kanalen E!, skal i kveld på skjermen med et ferdig innspilt «Rob & Chyna: baby-spesial». Hadde det ikke vært for de knusende stikkende de nå gir hverandre, hadde det vært fristende å tenke at hele helgens opptrinn er et PR-stunt.

Nylig fornyet paret kontrakten med E! om å spille inn enda en sesong til neste år. Det blir vanskelig hvis bruddet er definitivt. Paret har vært kjærester i litt over ett år. De har i løpet av den tiden vært gjennom flere kriser, men denne ser ut til å være av det mer alvorlige slaget.

Innviklet



Kjærlighetskrangelen er viet spalteplass i mange av de store amerikanske mediene, som New York Daily News, TMZ, Fox News og E! Online.

Datteren, Dream, er Rob Kardashians første barn, mens Chyna fra før har sønnen King Cairo på fire år. Pikant nok er sønnens far – og Chynas eksforlovede – rapperen Tyga, som er kjæreste med Rob Kardashians halvsøster, Kylie Jenner. Det betyr at Kylie Jenner nå er tante til datteren til kjærestens eks.

Kardashian-familien er USAs celebritetsfamilie nummer én, ikke minst på grunn av sitt populære realityshow «Keeping Up With The Kardashians» og mange opptredener av ymse slag i medieoffentligheten.

