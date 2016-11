People: Kourtney Kardashian og Scott Disick har flyttet sammen igjen

Det mildt sagt turbulente forholdet skal ha tatt en ny vending for trebarnsforeldrene.

Det forteller kilder som står paret nært, til People. Også US Magazine hevder å ha vite at paret er gjenforent.

Kourtney Kardashian (37) og Scott Disick (33) hadde holdt sammen i ni år da de i juli 2015 skilte lag. I serien «Keeping Up With The Kardashians» har vi flere ganger sett de to krangle om alkoholinntaket til Disick.

Ifølge TMZ var det nettopp festingen til Disick som ble avgjørende da Kardashian bestemte seg for å ende forholdet.

Nå har Kardashian-søsteren imidlertid kommet på andre tanker og tatt eks-mannen tilbake i varmen – eller i hvert fall inn igjen i huset. Kilden til People forteller at kjendisparet bor sammen, og at de virker «veldig lykkelige».

Faktisk er lykken så stor at Kardashian ønsker seg et fjerde barn, mener to av Peoples kilder å vite. Fra tidligere har paret Mason (6), Penelope (4) og Reign (1).

Forrige helg tilbragte de to sammen på feriestedet Cabo San Lucas i Mexico. Ifølge People ar turen en overraskelse fra Disicks side – et av flere forsøk på å få fart på romansen igjen.

I den siste sesongen av reality-serien har vi sett at de har hengt mer og mer sammen, og at Disick ofte har sovet hos Kardashian for å tilbringe tid med barna. I mars spøkte dessuten Disick med at de to var blitt et par igjen, mens Kardashian ropte nei.

Senest i oktober uttalte Kardashian seg om det turbulente forholdet, i et intervju med Cosmopolitan.

– Tanken på å samle familien er fantastisk, men det er ikke sånn det har gått. Det kan endre seg, men jeg vet ikke. Vi har prøvd lenge, men forhold er utmattende, sa hun den gangen.