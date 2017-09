Kardashian-moren verken bekrefter eller avkrefter ryktene, og understreker at datteren ikke har sagt noe selv.

Fredag kveld meldte en rekke amerikanske medier at Kylie Jenner (20) var graivd. Flere anonyme kilder hadde avslørt nyheten til henholdsvis TMZ, CNN, Buzzfeed og Page Six. Jenner og kjæresten Travis Scott skal vente en jente i februar ifølge kildene.

I løpet av helgen har ingen av i familien Kardashian/Jenner eller hovedpersonene selv kommentert nyheten direkte. Det nærmeste er Kris Jenner som under moteuken i Milano ga en kryptisk kommentar til The Hollywood Reporter.

– Det ville ikke vært familien vår om det ikke skjedde noe hver eneste dag, sa hun.

«Momager»-Jenner satt på første rad under Bottega Veneta visningen på lørdag, hvor Kendall Jenner var blant modellene på catwalken, og da spurte motenettstedet The Cut om moren visste noe om at nyhetene ville bli sluppet.

– Jeg bare sto opp i morges. Hun har ikke bekreftet noen ting. Jeg syns det er ganske vilt at alle bare antar at det bare skjer, sier hun.

Ingen av de andre i familien har kommentert nyheten heller.

På søndag brøt Kylie Jenner sin stillhet med å poste to bilder på Instagram. Først et sammen med fire andre jenter, alle ikledd hvite badekåper.

Kort tid senere la hun ut et bilde sammen med venninnen Jordyn Woods og en giraff. På bildet er Jenner kledd i rød joggebukse og svart «oversized» t-skjorte som hun trekker opp og dermed viser litt av magen.

Magasinet People spør om dette er første glimtet av stjernens babymage, mens nettstedet New York Daily mener magen hennes er flat på samme bilde.

I helgen har Travis Scott På lørdag var Jenner i Las Vegas og så at kjæresten Travis Scott hadde konsert med blant annet DJ Khalid og Demi Lovato. French Montana har lagt ut en video på instagram hvor man ser at Jenner er med på siden av scenen.

Jenner og Scott har blitt koblet til hverandre siden april i år, og i juni tok de matchende tatoveringer ifølge People.

Parets barn vil i så fall bli det syvende barnebarnet til Kris Jenner. I fjor fikk Robert Kardashian og Blac Chyna datteren Dream i fjor. Kourtney Kardashian har tre barn sammen med Scott Disick. Kim Kardashian West har to barn sammen med Kanye West.

Tidligere i år meldte TMZ at ekteparet West venter sitt tredje barn og at de bruker surrogatmor som følge av Kardashian Wests komplikasjoner i tidligere svangerskap.

Magasinet US Weekly skriver at flere brukere på Twitter har spekulert i om Kylie Jenner er surrogatmoren for sin halvsøster.

«Hva om tvisten i saken om Kylie Jenners angivelige graviditet er at hun bærer Kim og Kanyes tredje barn», skriver en bruker.

«Noen andre som tror at Kylie bare bærer frem barnet til Kim og Kanye», skriver en annen.