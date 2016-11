Amerikanske medier: Kardashian og Chynas fødsel blir TV-underholdning

Robert Kardashian (29) og Blac Chyna (28) datter vil trolig bli født med TV-kamera til stede.

I sommer ble det kjent at lillebroren til Kardashian-søstrene, Robert Kardashian, skulle få sin egen realityserie. Miniserien skulle dokumentere ham og forloveden Blac Chynas svangerskap.

Nå skal paret ha gitt klarsingnal til at også selve fødselen av datteren skal kringkastes, melder det amerikanske magasinet Us Weekly. Kjendisnettstedet TMZ skriver at paret trolig får flere hundre tusen dollar for innspillingen.

Planen skal være å lage en TV-spesial som viser Chynas babyshower, fødselsforbredelser og selve fødselen. Ifølge magasinets kilder skal paret ha tatt avgjørelsen for en liten stund tilbake. Hverken paret eller E-Online, som viser serien, har foreløpig ikke kommentert saken.

Det ble ramaskrik da Rob og Chyna ble sammen i januar, siden Chyna er eksen til Robs søster Kylies av-og-på-kjæreste Tyga. Chyna har også en sønn med Tyga. Hun ble blandt annet beskyldt for å være en såkalt «golddigger» som ble sammen med Rob på grunn av Kardashian-formuen og muligens for å hevne seg på Tyga, som angivelig dumpet henne for en da 16-årig Kylie.

Det ble kjent at paret ventet barn sammen i mai, da både Rob og Chyna la ut den samme emojien på sine respektive Instagram-kontoer. Den viste en gravid kvinne som lignet på Chyna. Hun slapp nyheten om at hun har termin 16. november på Snapchat.