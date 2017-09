Jon Gelius slutter i Dagsrevyen

Etter 25 år slutter Jon Gelius i Dagsrevyen for å begynne i NRK Sørlandet. Han og kona fant drømmeboligen i Arendal og flytter nå tilbake til barndommens trakter.

Gelius tar med seg familien og flytter fra Oslo til Arendal.

– Min nye jobb ved NRK Sørlandet i Kristiansand innebærer en kombinasjon av reporter, programleder, vaktsjef og reportasjeledelse. Jobben gir meg også mulighet til opptredener i ulike sammenhenger på riksdekkende TV, så jeg blir nok ikke helt borte fra skjermen, skriver Jon Gelius i en epost til VG.

Han har vært i Dagsrevyen i over 25 år i ulike roller. Han har vært sjef for Dagsrevyen en periode, men er likevel mest kjent som nyhetsanker og tidligere USA-korrespondent for NRK.

– Det kommer til å bli noen følelsesladede uker fremover for meg før jeg skifter jobb fra 1. november. Det tyngste blir å forlate alle mine dyktige kolleger, som med årene er blitt nære og gode venner, skriver Gelius videre.

Jon Gelius vokste opp i Arendal og ønsker seg tilbake til røttene, Det ble kjent i begynnelsen av august at familien Gelius hadde kjøpt nytt hus i Arendal. Men da var det meningen at han skulle fortsette i Dagsrevyen i Oslo. Men samtidig åpnet han for at han etter hvert skulle kutte sine bånd til Marienlyst.

TIL SØRLANDET: Dagsrevy-anker Jon Gelius har fått ny jobb i NRK Sørlandet. Dermed slipper han å pendle mellom Arendal og Sørlandet. Her med Ingvild Bryn i Dagsrevyens studio. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG Foto: Fredrik Solstad , VG

Det var Agderposten som først skrev om flytteplanene i august

– Vi har foretatt et livsvalg ved å kjøpe hus i Arendal og flytte tilbake til barndomstraktene. Da muligheten for en fast NRK-stilling i nærheten plutselig dukket opp, kunne jeg ikke la den sjansen gå fra meg, fortsetter Gelius.

Gelius opplyste til VG i august at tidspunktet for flyttingen er litt tilfeldig. Han og konen fant drømmeboligen og sikret seg denne før den ble lagt ut på det åpne markedet.

– Det blir rart og vemodig å slutte i Dagsrevyen. Jeg har hatt en unik jobb og vært privilegert som har fått lov til å lede Norges største og viktigste nyhetsprogram gjennom så mange år, sier Gelius.