Inger Lise Rypdal: Finnes ikke redd for å dø

– Det å dø og det å komme på andre siden, det gleder jeg meg til, sier Inger Lise Rypdal (67).

Det er i en samtale med Egil Svartdal i søndagens utgave av TV 2-programmet «Reisen hjem» hun forteller at hun ikke finnes redd for å dø.

– Men som alle andre håper jeg at det ikke blir vondt, at det ikke er smertefullt. Det å dø og det å komme på andre siden, det gleder jeg meg til. Jeg er veldig spent, jeg er veldig nysgjerrig, sier hun til Svartdal.

Hun sier at hun selvfølgelig ikke vet hva som venter henne på «den andre siden».

– Jeg forventer bare at alt skal bli lettere. Både fysisk og psykisk. At det blir mer som å sveve i champagne. Omtrent som du ligger i et badekar som er akkurat så passe temperert, at det hverken er varmt eller kaldt. Og at det bobler litt, der tror jeg vi er, forteller Inger Lise Rypdal.

Overfor VG ønsker hun ikke å uttdype det hun snakker om i «Reisen hjem» ytterligere.

– Det er litt sårt og det er privat - og historien kommer bedre frem på TV, sier Inger Lise Rypdal.

Hun er for tiden for tiden på turné med suksess-showet «Vi elsker ABBA», som en begeistret VG-anmelder belønnet med terningkast fem etter premieren i fjor høst. Denne helgen er det tre forestillinger i Stavanger som står på plakaten.

I «reisen hjem» reiser Inger Lise Rypdal og Egil Svartdal tilbake hjembygda på Toten, hvor Inge Lise vokste opp med Pinsemenigheten, tungetale og med mormor Camilla som religiøst kraftsenter i bygda. Et samfunn hun som 18-åring forlot brått og brutalt da hun bare etterlot seg en lapp og dro til Oslo - og et musikermiljø som var helt annerledes enn det hun var vokst opp i.

– Dette er refleksjoner jeg har gjort uavhengig av min bakgrunn i pinsemenigheten. For meg handler det om min tro på Jesus og min kristne tro, sier Inger Lise Rypdal til VG.

Den folkekjære artisten forteller om dramatiske opplevelser og et møte med Jesus i en vanskelig tid av livet på begynnelsen av 1990-tallet.

– Plutselig får jeg ukontrollerte skjelvinger over hele kroppen. Så begynner det å lukte fryktelig vondt – og jeg får en sånn død-følelse. Da blir jeg kjemperedd, forteller Inger Lise Rypdal i TV 2-intervjuet.

Hun fortsetter:

– Jeg skriker, og for andre gang i livet mitt hyler jeg på Jesus. Rett og slett fordi jeg er så redd. Spasmene slipper taket i kroppen. Det kommer et pulserende lys, som en musling som åpner og lukker seg. For meg er det personen Jesus, det begynner å lukte roser og lyset blir stående der til jeg er helt rolig, forteller Inger Lise Rypdal i «Reisen hjem».

PINSEVENN: Inger Lise Rypdal og TV-pastor Egil Svartdal utenfor Filadelfia på Lena. Inger Lise Rypdal er vokst opp i pinsemenigheten, men brøt med meningheten i 18 års alderen da hun flyttet til Oslo. Foto: TV 2

I dag er hun ikke aktiv i pinsemenigheten, men hun foretrekker å gå i Filadelfia fremfor i kirken.

Hun forteller at hun er en del av en bønnegruppe med andre artister.

– Vi møtes til frokost hver mandag og deler alt som har med trosspørsmål å gjøre. Jeg føler at jeg får det jeg trenger der, sier Rypdal.