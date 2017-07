Aniston og Witherspoon sammen om TV-serie

Superstjernene lager TV-serie om et frokost-TV-show i New York.

Det er Variety som melder om at de to profilene skal lage TV-serie sammen.

«House of Cards»-produsent Jay Carson skal skrive manus, og begge skuespillerne er også med på produsentsiden.

Det er ventet at de to vil dra på en salgsrunde til TV-selskaper og strømmetjenester de nærmeste ukene.

De to er ikke ukjente med hverandre fra før av. De jobbet sammen i «Friends», der Witherspoon hadde en gjesterolle som søsteren til Anistons karakter Rachel Green.

Aniston er for tiden i forberedelser til filmen «Dumplin’», om en jente som melder seg på en skjønnhetskonkurranse for å imponere gutten hun er forelsket i. Filmen er basert på en roman av Julie Murphy.

TV-serien vil bli den første for Aniston siden hun avsluttet i «Friends» i 2004. Witherspoon har gjort suksess med HBO-dramaet «Big Little Lies», som hun fikk Emmy-nominasjon for.