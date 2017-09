«Jakten»-Ruben Kengakaran har endelig funnet kjærligheten

Ruben Tunestveit Kengakaran (30) druknet i frierbrev da han var med i «Jakten på kjærligheten» for to år siden. Nå er han sammen med den jevngamle sykepleieren Julie Vabø fra Bergen.

– Hun tok kontakt med meg ute på byen i august i fjor og vi har vært sammen siden mars. Vi kjente hverandre litt fra før, men jeg har alltid tenkt at hun var litt utenfor min «liga», sier Ruben Tunestveit Kengakaran til VG.

– Jeg ble jo veldig sjarmert og nysgjerrig på ham da jeg så at han skulle være med i «Jakten på kjærligheten», men jeg turte ikke å melde meg på eller skrive brev til ham, forteller Julie Vabø.

Mandag er det premiere på den 14. sesongen av «Jakten på kjærligheten» og aldri, hverken før eller siden, har noen av deltakerene fått så mange brev som Ruben fikk for to år siden. Han ble virkelig oversvømmet av brev, meldinger og SMS-er fra kvinner som likte det de så i presentasjonsprogrammet på TV 2.

Selv var han helt uforberedt på den enorme responsen.

TØFFING: Det var slike bilder som lokket mange kvinner til å ta kontakt med Ruben Tunestveit Kengakaran da han var med i «Jakten på kjærligheten for to år siden». Uten at han falt for noen av dem. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Jeg ble jo veldig ydmyk over den enorme responsen. Men det ble jo etterhvert litt mye for en vanlig mann. Jeg synes det er rart hvor stor makt TV har - plutselig hadde jeg over 200 meldinger i innboksen min, forteller Ruben.

Men det ble aldri noe seriøst med noen av de mange damene som tok kontakt med han i forbindelse med «Jakten på kjærligheten» for to år siden

– Den eneste jeg hadde litt kontakt med rett etterpå var Sunniva, som jeg sendte hjem tredje sist. Jeg må innrømme at etter jeg var ferdig med «Jakten på kjærligheten» var jeg sliten og følte at jeg hadde fått nok av damer for en periode. Det var mange henvendelser, det var mange som ville ha kontakt med meg. Det ble rett og slett for mye, men jeg er veldig glad for den gode støtten jeg fikk fra TV 2 i den perioden, fortsetter Ruben.

GLAD I DYR: – Noe av det jeg kanskje setter mest pris på med Julie er omsorgen hun viser både for mennesker og dyr, sier Ruben om kjæresten sin. Foto: Privat

Gården til Ruben ligger i Arna - 20 minutters kjøring fra Bergen sentrum. I tillegg til å være saue- og storfebonde, jobber Kengakaran som montør i familiefirmaet som har spesialisert seg smijernsgjerder.

– Men på sikt har jeg nok mer lyst til å utvide gårsddriften og bli mer bonde. Jeg opplever det som mer meningsfylt enn å montere rekkverk for rikinger, sier Ruben med et smil.

– Noe av det jeg kanskje setter mest pris på med Julie er omsorgen hun viser både for mennesker og dyr. Hun tar seg god tid med fjøsstellet, hun kan se om en sau er syk. Hun kan gå i fjøset for meg når jeg ikke kan og der slipper jeg ikke til hvem som helst, sier Ruben.

Julie som jobber i hjemmesykepleien, har fortsatt leiligheten sin i Bergen, men hun bor som regel på gården i Arna i ukedagene.

– Det jeg falt for med Ruben var sjarmen og utstrålingen hans. Etterhvert som jeg er blitt kjent med ham er det jo ikke bare spøk og moroDet er så mange gode verdier ved Ruben, han er både snill og omtenksom, sier Julie.

KLARE FOR KJÆRLIGHETSJAKT: Mandag er det premiere på årets sesong av «Jakten på kjærligheten». Dette er årets bønder. Bak fra venstre: Ingvar Alstad (31) fra Sparbu, Eirik Grytnes fra Andebu, Jon Christian Hvidsen (28) fra Hønefoss og Beatrice Fjell (24) fra Lommedalen, Bærum. Foran fra venstre: Beate Østby (40) fra Heradsbygd, Hedmark, pProgramleder Katarina Flatland og Rolf Gjølstad (63) fra Vestby Foto: TV 2

Her er årets «Jakten på kjærligheten»-bønder:

Rolf Gjølstad (63) fra Vestby i Akershus.

Rolf driver med kornproduksjon, og i tillegg til å drive sin egen gård driver han fem andre gårder. Han er en aktiv bonde som er aktiv på både snowboardkjøring og trening. Rolf har en adoptivdatter. Nå håper han å finne sin sjelevenn. Han ønsker en selvstendig, men feminin dame som er aktiv og har et godt humør.

Beate Østby (40) fra Heradsbygd, Hedmark

Beate driver med settepoteter, korn og skogdrift. Beate har utdannet seg innen dans og teater og levd et liv utenfor gården. Beate har to barn. Nå har hun overtatt slektsgården, og ønsker å høre fra en mann som er trygg på seg selv, sosial, raus, snill og som vil dele hverdagen og gårdsinteressen med henne.



Erik Grytnes (38) fra Andebu, Vestfold.

Erik driver med korn, villsauer og tømmer. Han elsker å dyrke sin egen mat og å dyrke gårdslivet. Han er oppvokst i byggefelt, men har kjøpt sin egen gård som han synes er eksotisk og fantastisk. Erik savner sin sjelevenn og ønsker seg familie.



Ingvar Alstad (31) fra Sparbu i Steinkjer.

Ingvar driver med korn på gården der han er vokst opp. Han er en varm og selvsikker kar som ønsker seg både kone og barn. Drømmen er et skikkelig bondebryllup. Ingvar ønsker seg en snill jente som er positiv, selvstendig og som tar vare på seg selv.



Beatrice Fjell (24) fra Lommedalen, Bærum.

Beatrice driver med hester, er litt alternativ og har drømmefangere hengende rundt på gården. I dag leier hun et småbruk, men målet er å finne drømmemannen som hun kan kjøpe en gård sammen med. Beatrice er en såkalt "hestevisker" og har god kontakt med hestene sine. Hun ønsker seg en kar som gjerne er litt alternativ og han kan godt tro på spøkelser. Om han er utadvent, har humor og glimt i øyet er det et pluss.



Jon Christian Hvidsten (28) fra Hønefoss, Buskerud.

Jon Christian skal ta over familiegården i syvende generasjon. På gården driver de med kornproduksjon og skog-forvaltning. Denne bonden har mye humor og er en skøyer. Han ser frem til speedate med 10 damer, uten noen blir sure for det. Han søker en blid og hyggelig dame som er glad i gårdslivet.