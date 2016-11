«Jakten på kjærligheten» verden rundt: Dobbeltspill og innleide fotomodeller

135 barn, 72 bryllup og 24 forlovelser. Og innleide fotomodeller, dobbeltspill og rasende friere som forlater gården i flokk og følge.

Mandag kveld får vi se hvordan det går med årets fire norske kjærlighetsjegere, Martin, Axel Tobias, Sondre og Audun. Men allerede nå er TV 2 i gang med jakten på nye bønder og friere med tanke på en sesong 14 av dette populære datingprogrammet.

I krig og kjærlighet er som kjent det meste lov, og «Jakten på kjærligheten» er intet unntak. Enten det handler om hva som har skjedd i kulissene eller på TV, i Norge eller i mange av de internasjonale versjonene.

Hør bare hva som skjedde i den fransktalende delen av Canada hvor programmet heter «L'amour est dans le pré».

– I fjor hadde vi en bonde med i programmet som allerede før innspillingen var kjæreste med en som han valgte ut til å bli frier, slik at de sammen kunne reise på turen. Men under innspillingen droppet han den opprinnelige kjæresten og valgte en av de andre frierne i stedet. Hvorpå hun ble rasende og fortalte produsenten hele historien. Gode råd ble dyre - og vi måtte bare fortelle seerne historien. Jeg tenker at hemmeligheten med «Jakten på kjærligheten», er ikke å ha hemmeligheter for seerne, sier Howard Huntridge til VG.

ALT BLE AVSLØRT: Alexandre satte alle i en skikkelig knipe da det ble avslørt at han prøvde å lure alle, både deltakere og produksjonsteam. Foto: Skjermdump





Han er Senior Executive Producer for produksjonselskapet i Fremantle i London, er den som har vært ansvarlig for utviklingen av «Jakten på kjærligheten» og fulgt innspillingen av programmene de forskjellige landene tett opp. Opplevelsene hans har vært mange. Mye har gått på skinner, men slett ikke alt.

SISTE EPISODE: Mandag kveld viser TV 2 siste episode av sesongens «Jakten på kjærligheten», med Katrina Davis og Sondre Stubrud, Audun Øygard og Marte Flemmen Bergh, Thea Juliussen og Martin Vågsæter og Axel-Tobias Sanderud og Gro Langnes. Foto: TV 2

Det er produksjonselskapet Freemantle som sitter på rettighetene til programformatet «Jakten på kjæreligheten» - eller «Farmer Wants A Wife» som det heter på engelsk - og det er laget 31 nasjonale versjoner av «Jakten på kjærligheten».

I Tsjekkia oppstod et lignende problem for produsentene med en bonde som hadde invitert tre jenter til gården.

– Underveis overhørste de tre en samtale bonden hadde med en fjerde kvinne, som ikke var på gården. Alt han sa tydet på at han hadde allerede fått seg en kjæreste. De tre frierne konfronterte han med hva de hadde hørt og han måtte motvillig innrømme at han var kjæreste med en annen kvinne. Da forlot alle de tre frierne gården - og produsentene hadde ingen annen mulighet enn å be kvinnen komme til gården og være med i programmet i stedet, forteller Howard.

For norske Johan-Martin Tovslid (30) og hans frier Hanne Hvaal Amundsen (29) ble hotelloppholdet i Antibes i Sør-Frankrikei 2014 ytterst pinlig. Det vakte ikke så rent lite oppsikt da en sjokkert renholder entret rommet de bodde på fikk se Jakten-paret sittende på en rosebelagt seng med full belysning og filmkamera foran seg.

– Jeg tror hele hotellet trodde vi holdt på med en pornofilminnspilling, sa Johan-Martin til VG etterpå.

Pikant var det også i 2009 da bonden Calle Breen spratt en flaske champagne og inviterte en av frierne med seg i boblebad.

To av de andre frierne ble sittende igjen i rommet ved siden av og kunne ikke la være å spekulere i hva som foregikk i boblebadet.

– Det er ingen som ser hva som skjer under boblene, sa en av dem.

Samme år, hjemme hos den samme bonden vakte det oppsikt - og utløste mye dramatikk i kulissene da en av frierne, Signe Grongstad, besvimte etter å ha blitt stemt ut av serien.

– Jeg var veldig sliten. Derfor besvimte jeg, forklarte hun etterpå.

Enda større problemer oppstod i et annet land fra den gamle østblokken, Romania hvor det av historiske årsaker ikke finnes mange store private gårdsbruk.

– Det ble ikke bedre av at det var eldre bønder som ville være med - og for å være helt ærlig var de ikke veldig attraktive heller. Derfor skjønte jeg ingenting da jeg besøkte innspillingen og oppdaget at alle de kvinnelige frierne var vakre kvinner, halvparten så gamle som bøndene. Etter nærmere undersøkelser fant vi ut at det var fotomodeller som TV-selskapet hadde leid inn. Da satte vi foten ned, sier Huntridge.

«Jakten på kjærligheten» heter slett ikke «Jakten på kjærligheten» i andre land. De fleste engelskspråklige land heter serien «Farmer Wants A Wife» . I Sverige og Danmark har de henholdsvis brukt programtitlene «Bonde søker fru» og «Bonde søker brud».

I Tyskland og Østerrike heter «Jakten på kjærligheten» «Bauer sucht Frau». I Nedeland og Belgia heter serien omtrent det samme på deres respektive språk.

Frankrike har den samme programtittelen som Canada, «L'amour est dans le pré» - fritt oversatt «Kjærlighet i engen»

«Jakten på kjærligheten» er fortsatt er en stor suksess i mange land, ikke minst i Nederland og Belgia. Der er de lokale utgavene, selv etter 15 sesonger, blant de mest populære programmene.

Howard Huntridge ser imidlertid flere mørke skyer i horisonten. Ikke minst handler det om sosiale medier. For at ikke handlingen skal røpes før sending, har deltakere i flere land måttet gå med på å holde seg helt unna sosiale medier mens innspillingen foregår.

– I Østerrike opplevde vi at at en av deltakerne rett etter at presentasjonsprogrammet var sendt, ble sporet opp via Facebook og innen det var gått tre dager hadde han hatt to friere på gården som ville gifte seg med ham, sier Howard Huntridge.