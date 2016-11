TV-anmeldelse: «En hyllest til Jahn Teigen»

Fordi han fortjener det.

«En hyllest til Jahn Teigen»

Musikkprogram i 6 deler



TVNorge, lørdager kl. 20.00

Med: Didrik Solli-Tangen, Carola, Cir.Cuz (premiereprogrammet),

Jan Eggum, Hanne Sørvaag, Debrah Scarlett, Elisabeth Andreassen, Alejandro Fuentes, Tiril Heide-Steen, Hanne Boel, Thom Hell, Morgan Sulele, Benedicte Adrian, Alexander Rybak og Hilde Selvikvåg.

Artistportretter er ikke uvanlig. En hel seriehyllest til én artist er derimot en ytterst sjeldenhet. I så måte er Jahn Teigen en av en håndfull norske artister som berettiger en flere uker lang stående applaus via tv-skjermen.

TVNorge har her funnet sin helt egen vri på konkurrenten TV2s suksesskonsept «Hver gang vi møtes». Her drar artister med et sterkt forhold til Jahn Teigen ned til pop-gjøglerens hjem i Sverige og gjør sine versjoner av Teigens låter.

Etter pausen spises det middag, historier utveksles mellom smil og gøyale replikker, og så synges det litt mer i uhøytidelige omgivelser. Og innimellom ramler det selvfølgelig en tåre fra øyekroken hos deltakerne, ikke minst hos verten selv.

Joda, det er både varmt og nært - rett ut rørende å se hvordan den alltid ydmyke Jahn Teigen blir satt ut av gjestenes coverversjoner. Dessverre bidrar ikke 67-åringen selv med sang, men det skal kanskje ikke hedersgjesten - eller hedersverten - gjøre, heller?

Det hele virker i overkant gjennomregissert (men ikke mer enn at flere av gjestene må bruke jukselapp for å huske teksten), og vi kommer aldri så tett innpå deltakerne som i nevnte «Hver gang vi møtes». Heldigvis byr verten mer enn nok på seg selv, til tross for at episodenes ulike tematikk (i kveld handler det om Melodi Grand Prix) gjør at Teigens historier i en viss grad overlapper hverandre.

Det beste med programmet er hvordan vi oppdager hva som egentlig ligger i Jahn Teigens sanger, altså den seriøse siden av dem. Kanskje har vi vært for opptatt av spilloppmakeren og stemmeprakten til Teigen? At dette har tatt fokus vekk fra den alvorlige Jahn Teigen?

Ikke minst gjelder dette sangen om faren, «Engel», som Carola gjør en inntrengende versjon av, men det gjelder også Teigens siste - og kanskje minst kjente - Melodi Grand Prix-bidrag, «My Heart Is My Home» fra 2005.

Her for øvrig i en fabelaktig versjon av Didrik Solli-Tangen som ikke engang Michael Bublé kunne ha gjort bedre.

«En hyllest til Jahn Teigen» er et velfortjent portrett som alle generasjoner med Teigen-fans kan få noe ut av.

(VGs anmeldelse baserer seg på seriens to første episoder).