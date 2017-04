«Innafor»-Emma Clare har ny kjæreste

På Facebook bekrefter NRK-profilen for sine venner at hun ikke er singel lenger.

Emma Clare Gabrielsen har den siste tiden vært aktuell med dokumentarserien «Innafor». På Facebook er Clare nå i et forhold med Dagbladet-journalist Jonas Pettersen.

Paret bekrefter overfor VG at de er et par, men ingen av dem ønsker å kommentere det noe ytterligere.

Tidligere i vinter var Clare gjest i Guri Solbergs podcast «Bra damer». Der hintet hun om at hun hadde møtt en mann i mediebransjen som hun hadde fått et godt øye til.

Clare har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for programserien «Innafor». Der utforsker hun kontroversielle og tabubelagte temaer.

Særlig etter at etter episoden om intimkirurg som Linnea Myhre mente at i verste fall kunne gjøre at intimkirurgi kunne oppfattes mer fristende enn avskrekkende.

Både NRK og Clare selv stilte seg uforstående til kritikken. «Skal det være sånna tman skal slutte å lage saker om betente temaer fordi det potensielt kan «trigge» noen?» spurte programlederen da.