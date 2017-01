Ikveld hyller de Ida Maria - og VG anmelder «Hver gang vi møtes» låt for låt

I kveld er det Ida Maria Børli Sivertsen som mottar kollegenes hyllest i «Hver gang vi møtes» på TV 2. VG anmelder hver eneste låt forløpende.

Rockejenta fra Helgelandskysten som virkelig har kjent p å rockemyten med suksess i Europa, USA og Australia. Men hun har også opplevd medaljens bakside. Også denne lørdagen er det Tor Martin Bøe som sitter klar med terningen når Hanne Sørvaag, Espen Selvig, Åse Kleveland, Eldar Vågan, Benny Borg og Margaret Berger hyller den nybakte småbarns-mammaen Ida Maria.

Det vakte oppsikt da Ida Marie i en kronikk i Aftenposten like før jul i 2015 konstaterte at hun hadde en fullt utviklet alkoholisme i 24-årsalderen. Her forteller hun om hvordan musikk-karrieren kom som en «flott» mulighet til et digert alkoholkonsum. Deretter kom karrieren i veien, og Ida Maria trakk seg tilbake for bare å drikke.

GLAD: Ida Maria Børli Sivertsen setter stor pris på kveldens hyllest fra artistkollegene i «Hver gang vi møtes». Foto: TV 2

– Mens mine jevnaldrende tok doktorgrader på universitetet, tok jeg doktorgrad i sex, drugs & rock'n'roll, skrev Ida Marie Børli Sivertsen.

– Jeg tenker at det kan komme til nytte for folk som sliter, sa hun til Aftenposten om hvorfor hun står frem med sitt alkoholproblem på denne måten.

I kveld får vi Ida Marias egen historie om livet og karrieren så langt. Her blir det gjenhør med hits som «Bad Karma» og «I Like You So Much Better...» i nye versjoner. Og når Ida Maria får bestemme dagens aktivitet, så kler hun hele gjengen opp i racing-klær – men gjengen får seg en overraskelse når de får se hva de skal bli med på.

I kveld er det Hanne Sørvaag som er først ute med sin hyllest til Ida Maria.