Solid hyllest til Dansken fra Klovner i kamp

Esben «Dansken» Selvig fra hiphop-gruppen Klovner i kamp var klar i sin tale etter sesongpremieren av «Hver gang vi møtes»: Drømmedag!

Sin vane tro anmeldte VG hver eneste låt fortløpende utover kvelden fra klokken 19.55. Denne lørdagen var det Tor Martin Bøe som satt klar med terningen.

Årets syv deltakere er Esben «Dansken» Selvig fra Klovner i kamp og Yoga Fire, Ida Maria Børli Sivertsen, Hanne Sørvaag, Benny Borg, Åse Kleveland, Eldar Vågan og Margaret Berger.

Den første kvelden var viet Esben «Dansken» Selvig - kallenavnet har Esben fordi han er halvt dansk.

Åse Kleveland åpnet ballet - hun skal forresten hylles i neste lørdags program.

Åse Kleveland - «Langt å gå»



Originallåta fra «Herfra til Flåklypa» er hjernelimende naiv og smittende umulig å glemme. Det går utrolig mange slike like på dusinet. Klevelands versjon høres for eksempel ut som noe dratt rett ut fra Disney-filmen «Prinsessen og frosken». Full av New Orleansk-blid estetikk, i en takt og arrangement som er helt umulig å gjøre feil.

TOK FLÅKLYPA: Åse Kleveland Foto: TV2

Åse Kleveland har mer eleganse og klassisk utstråling i et nakkevrikk enn resten av forsamlingen til sammen, men selv hun klarer ikke å redde denne låten. Danskens «OMG, Åse Kleveland»-utrop er det mest smittende, og overbevisende begeistrende med hele framførelsen. Trygt, greit - men overraskende ordinært.

Hanne Sørvaag - «Kaninkoker 2»

Endelig tar kaninkokeren til motmæle. På rogalandsdialekt. Og dét i et grep av lurerock med mer enn et snev av Kaizers Orchestra. Spesielt på «slenge rundt med køllå» delen av refrenget. Hanne Sørvaag har gått over til morsmålet sammen med Britt Synnøve Johansen og Randi Tytingvåg før, men dette er en helt annen Sørvaag enn popfjeset med cowboyhatt. Låten er betraktelig skumlere, og går selvsagt i sirkler rundt originalen. Nydelig kabaretdrøyt og konsekvensanalytisk sterkt: «Den galnaste alle kan se ud sånn som meg.». Så, hvem er det som er gæærn nå?

NY KANINKOKER: Hanne Sørvaag Foto: TV2

Eldar Vågan -«Syng»

Og nå: Eldar Vågan på riksmål. I alle fall på refrenget. Og «kainn» er vel fremdeles ikke en sideform som er godkjent av Riksmålsforbundet? Verset er uansett god totensk snakke-Vågan i predikantmodus (tenk «Smørja ski«). Her er det ikke trekkspillet som er det rareste hiphop-instrumentet, det kommer sannelig inn både banjo og seigt orgel også. Alt forsterker originalens håpefulle halleluja-stemning. Et fint grep at Alis får gjøre den mest personlige delen av låten. Taket løfter seg nok mer i låven enn gjennom skjermen - Vågan innleder med å klirre, som han sier, i de små glassene. Og det gjør egentlig denne versjonen også.

ALLSANG: Eldar Vågan Foto: TV2

Ida Maria - «Nattens Mødre» (Nattens sønner)

Nå begynner det å bli interessant her, Denne moderne skillingsvisa begynner som vennlig boogie-woogie, men vrenges over til Led Zeppelin anno Kashmir på det tidlige vendepunktet. Morsomt, tøft, voldsomt og engasjerende. Ida Maria er hissig og utagerende brølende slik man en gang minnes at hun var. Her er det egentlig det ellers så stødige backingbandet som trekker ned. De klarer ikke å følge opp det ekstreme sinnet som vokalen ber om å sparre mot. En ropende Ida Maria krever at noen bak drar like mye på. Men for all del - Dansken sier det best selv: «For en fandenivoldskhet i den låta, som egentlig er ganske... flat».

EKSPLOSIV: Ida Maria Foto: TV2

Margaret Berger - «Glade Dager»

En ekstrembreial Klovner-låt, med vestkantimage og bortskjemtfylla presset inn i hvert eneste break. Berger sin tekstlige tolkning er enkelt genial der hun står på utsiden og gjerne vil være en del av «sex og vin og masse masse pæng». At trøndersk apokop gjør at træng og pæng rimer like flytende som i originalen er en god snedighet i seg selv. Men hun sparker, som hun sier selv, oppover. Og har en ekstremt overbevisende flyt og tekstvreng, ikke minst den flotte «Du kjører BMW, jeg sparer til BMX»-linja. Sammen med det gilde vestkystbeaten til Finger'n er det smygende flott, seigt og - helt riktig Berger-sjanger.

SMYGENDE: Margaret Berger Foto: TV2

Benny Borg - «Ja, vi elsker»

Denne nye låten i klovnenes diskografi er overøsende av hverdagslige kjærlighetserklæringer, og utilslørt glede (dette er en positiv kjærlighetssang, som Jokke en gang sang). La oss kalle det voksent. Derfor er det finurlig at eldstemann, norsksvenske Borg gjør denne for dansknorsken Selvig. (Sett inn valgfri dansken, svensken og nordmannen-vits her).

Borg løfter bokstavlig talt dette slik at både tekst og presentasjon har samme patosnivå. En folketaler og beveger, betraktelig nærmere Odd Børretzen enn Bjølsen Hospital. Sakralt, hjertepumpende - slik at man kjenner at det stiger fram. Noen ganger er slikt virkelig mer enn helt ålreit.

HØYSTEMT: Benny Borg Foto: TV2