Ida Maria tar helt av i «Hver gang vi møtes»: – Jeg er en stolt kvinne

Ida Maria Børli Sivertsen (32) river av seg kjolen og overlater svært lite til fantasien.

– Nå skal jeg få ut mitt indre puddelrockvesen, forklarer Ida Maria til de andre rundt bordet før hun trår til og gir dem hakeslipp – bokstavelig talt – i kveldens program. Under den blå kjolen skjuler det seg nemlig en svært avslørende, dristig buksedress i sølv.

– Dette er Ida Maria. Sånn er jeg, sånn har jeg alltid vært, og sånn kommer det alltid til å være. Ingen filter. Beklager hvis noen setter lørdagspizzaen i vranghalsen, sier hun til VG.

Trolig tar man ikke for hardt i hvis man påstår at Ida Marias rockversjon av «My Heart Is Yours» må være det mest forrykende noen har servert i «Hver gang vi møtes» til nå. Vi snakker «head banging», faretruende mye naken hud og dans på bordet.

– Ikke bare pinnekvinner



– Jeg er en stolt kvinne, og hvis Beyoncé kan, så kan jeg også! Nina Jarebrink er Norges mest glamorøse designer, og klærne hennes ber jo om å bli revet av. Jeg tror dessuten det er godt for folk å se at ikke verden kun består av pinnekvinner, lyder det selvsikkert fra Ida Maria, som ble mamma få måneder før innspillingen.

FRYKTLØS: Ida Maria på bordet. Foto: SKJERMBILDE/TV 2



Hun ammet fortsatt, og sønnen måtte være med på TV-innspillingen.

– Det er mye punk i en kropp som nettopp har født. Så får det heller se litt ut som vårslipp på Frognerseteren. Livet er kort, og vi skal være døde så lenge, så jeg bruker hver sjanse til å ha det gøy, sprudler artisten.

RÅ: – Det er sånn jeg er, sier Ida Maria. Foto: SKJERMBILDE/ TV 2

Kvinner tyr ofte til puppetriks som blant annet tape for å holde stropper og utstyr på plass under dristige kreasjoner, men Ida Maria engstet seg ikke for å blotte edle deler.

– Tape skal brukes til å pakke inn presanger, ikke noe annet, fastslår 32-åringen, som under Månefestivalen for noen år siden sto toppløs på scenen.

Ida Maria forteller til VG at hennes avslappede forhold til kropp mye skyldes at hun alltid har hatt flotte kvinnelige forbilder, som har backet henne:

– Som min mor og min farmor, så det ligger nok i genene. Hvis du blander Nesna og Hollywood med ett dryss av Stockholm, så er det dette du får.

OVERVELDET: Hedersgjest Hanne Sørvaag. Foto: SKJERMIBILDE/TV 2

I kveld er det Hanne Sørvaag (37) som skal hylles, og som skal utbrodere livets opp- og nedturer for TV-seerne.

Ida Maria valgte altså å tolke MGP-balladen, som Didrik Solli-Tangen (29) deltok med i 2010, på en måte ingen har gjort før henne.

– Hanne Sørvaag er en av Norges fremste låtskrivere, og en solid låt tåler å herjes litt med. Håndverket synes likevel. Dette var så gøy at denne låten kommer jeg til å legge inn i min settliste live fremover. Didrik, hva med en duett?

Ida Maria bor nå i Stockholm og jobber som blant annet låtskriver.

– Derfor var det altfor fristende å velge en låt som også er skrevet av Sir Fredrik Kempe, «Schlager-Gud» her i Sverige.

– Mest sexy



HAKESLIPP: Benny Borg. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– I «Hver gang vi møtes» har du fått viste alle sider, alt fra sobert til supersexy og rått. Hvilken side er du aller mest fortrolig med selv?



– Det er det som er så herlig med å være i ett sånt stjernelag av rause artister, nemlig at det haglet med komplimenter hele tiden. Prisen for «mest sexy» kjempet vi jentene aldri om, for den hører til Åse Kleveland.

Fornøyd Hanne



Hedersgjest Sørvaag var i ekstase over Ida Marias innsats.

– Jeg elsket Ida Marias deilig frimodige og helt egne versjon, sier hun til VG.

TETT PÅ: Eldar Vågan. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– Når hun står inntil den bjelken i sølvdrakten sin og synger «I am the moonlight, baby» – det er et øyeblikk jeg aldri glemmer!

De andre rundt bordet var også synlig overveldet.

– Nå sprakk operasjonssåret mitt! utbrøt Benny Borg (71), mens Eldar Vågan (56) nærmest så skremt ut et øyeblikk da han hadde føttene til sprelske Ida Maria foran middagstallerkenen sin.

