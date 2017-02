«Hver gang vi møtes»-kommentar: Vi må slutte å møtes på denne måten

Kommentar Det begynner å bli tynt i rekkene på «Hver gang vi møtes».

Årets «Hver gang vi møtes» har hatt et ganske labert nivå. Spesielt når det gjelder artister. Det burde bekymre TV 2.

For nå begynner det å bli tynt i rekkene av gamle helter og yngre storheter. Av de virkelig store, «gamle» artistene som «burde» ha vært med er det rundt regnet Åge Aleksandersen, Bjørn Eidsvåg og Odd Nordstoga som gjenstår. Ja, også Jahn Teigen - men han har hatt sitt egen «Hver gang vi møter Jahn Teigen»-serie på TVNorge.

KOMMENTERER: «Hver gang vi møtes»-anmelder Tor Martin Bøe har fulgt med på flere sesonger. Dette er hans vurdering av dem. Foto: Frode Hansen , VG

De andre har, om ryktene stemmer, sagt nei.

Flere ganger.

Ikke at dét trenger å bety noe: Overtalelsesevnene til produksjonsselskapet er gode. Undertegnede hadde aldri trodd at Eldar Vågan skulle stille opp i et slikt program heller.

Blant årets gamlinger er det i praksis bare Benny Borg som fremdeles er aktuell som artist. Åse Kleveland ga sist ut album på syttitallet. Og gjorde et forsøk på comeback under Spellemannsprisutdelingen i 2015. Eldar Vågan driver med sitt, men hverken solokarrieren eller Vazelina når de samme høydene. Selv om bilopphøggerne nå er booket til den fine posisjonen som lørdagsåpner på årets Øyafestival.

Den mest aktuelle av artistene er Hanne Sørvaag. Hun er på alle måter en vellykket låtskriver, men har aldri helt fått til artistkarrieren. Hennes bidrag i programmet har vært blant de mest overbevisende. Spesielt når hun gjendiktet engelske tekster til norsk. Ryktene sier dessuten at hennes strålende versjon av Klovner i Kamps «Kaninkoker» gjør det bra på treningsstudioer og andre steder man beveger seg til musikk over det ganske land.

Det er unntaket. Streamingtallene er ikke i nærheten av tidligere. Eva Weel Skrams versjon av Henning Kvitnes sin «Evig Eies - kun et dårlig rykte» fra i fjor, er alene streamet flere ganger enn alle låtene i årets sesong.

Best, rent underholdningsmessig, i årets sesong skulle vært Eldar Vågan. Som en ivrig gjendikter av sjangermusikk burde man kunne forvente noen sterke tolkninger for ettertiden. I stedet styrte han for ofte med skranglete revy- og trekkspillklovnerier. Det eneste som gikk lavere var Ida Maria. I tillegg til dansebandduetten med Vågan, må hennes Vågan-groupie-forsøk på nettopp Vågans dag være noe av det mest planlagt pinlige på norsk TV på lenge.

Det vil sikkert noen si om årets «Hver gang vi møtes» også. Så ille var det ikke. Derimot har TV 2 lett ganske dypt nedi gryta for å finne noen som kan være med. Egentlig burde de gitt seg nå. Ikke på topp. Ikke på bunn.

Men sånn et godt stykke under middels.

Jeg er redd kanalen ryker på en, bokstavlig talt, smell og får med seg Leif Einar Lothe i stedet. Begge albumene hans er i skrivende stund på salgstoppen på Platekompaniet. Dessuten skal hardingen spille for over 6000 på Bergenhus i august. Da er vel årets Farmen Kjendis-vinner også som artist å regne. Hvis så skjer ønsker jeg meg i tillegg Raymond Hauger fra fjorårets Spellmannvinner i Rock, Beglomeg. De ville vært ubetalelig å høre ham covre Lothepus sin «Utedassen» i «Hver gang vi møtes» sesong 7.