«Hver gang vi møtes»-duettkveld: VG anmelder låt for låt

Lørdag er det duettaften i «Hver gang vi møtes», og artistene går sammen om å hylle hverandres låter.

Sesongens nest siste episode er artistenes siste kveld på gården. Etter at de enkeltvis har hyllet hverandres låter, er det nå tid for duett-episode.

Stemningen er preget av nostalgi når gjengen forbereder seg til den siste kvelden. Espen Selvig er opptatt av å hedre husbandet, og alle snakker om vennskapsbåndene de har knyttet i løpet av innspillingen.

3. «Katt og Kaniner» - Hanne Sørvaag og Benny Borg Mer moro med Benny. Stilsikker slapp reggae av det som i utlandet heter «Heart of the Country». Sammen med Sørvaag blir det koselig, men litt langtekkelig, rasta-karaoke. Etterhvert virker det som om det er noe annet enn økologisk salat disse to planlegger å dyrke på Høland-småbruket. Eller at de insinuerer at det var dette de EGENTLIG drev med, de som rømte til landet i sekstini. KATT OG KANINER: Hanne Sørvaag og Benny Borg. Foto: , Skjermdump fra TV 2

2. «De eneste i verden» - Margaret Berger og Eldar Vågan

Denne ironiske nittallsaktige Raga/Dumdum-pastisjen var forferdelig idiotrock i utgangspunktet. Bergvågs duo, som de kaller seg, gjør Yoga Fire-låten mer trøndersk. Det betyr Doble gitarsoloer og mindre roping i monitor. Det hjelper, selv om sangen ikke blir særlig mye smartere av den grunn. Uansett morsomt å se Eldar Vågan som avslappet gitarsolohelt i kortermet blåskjorte.

ROCK: Margeret Berger og Eldar Vågan. Foto: , Skjermdump TV 2

1. «Ferje over Mjøsa» - Åse Kleveland og Benny Borg

Her ja. Her kommer endelig låten som burde vært med på Eldar Vågans dag. Åse vil synge med Elvis, og Benny Elvis trår til. En cover av en cover av en cover, som han sier. Fra Mercy til Mjøsa. En godt gjennomtenkt miks av fingerknips og ståbass stjålet fra «Fever». Trivelig, selv med den litt for Vågan-tøysete valsetakten på mellomspillet. Vi må ikke glemme at dette er verdens mest nedpå russelåt for voksne. Hold deg unna ferja på Mjøsa, avslutter duoen. Få Mjøsfergen mellom Hamar og Kapp tilbake, sier jeg.