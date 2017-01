Benny Borg usikker på om han vil finne kjærligheten igjen

Benny Borg (71) trodde låten han hadde skrevet til sin døde kone var altfor personlig til at noen andre ville synge den. Han tok feil.

Hanne Sørvaag (37) valgte nettopp «God natt, min kjære» da hun skulle hedre Borg i «Hver gang vi møtes» på TV 2 – låten han har skrevet til sin avdøde kone Liv. Ikke bare satt Borg med blanke øyne gjennom fremførelsen, også de andre kjempet mot tårene.

– Jeg skal innrømme at det kom litt brått på meg, sier Borg til VG.

– Det er jo ingen typisk coverlåt, i tillegg til at den er veldig personlig. Men det var modig gjort av Hanne. Og så nydelig som hun sang, sier 71-åringen.

September 2013: Benny Borgs kone er død

Sørvaag måtte jobbe hardt for ikke å gråte mens hun sang.

– Det var så vidt jeg klarte å holde tårene tilbake, for under fremføringen så jeg både kamerafolk og musikere som gråt. Stemningen i rommet var veldig spesiell, og rett før hadde Benny fortalt hele historien om sin kone, sier hun til VG.

– Aldri har noe krevd mer av meg, tror jeg. Jeg var i tvil om jeg skulle tørre å velge den låten, men den kalte liksom på meg, melodisk, tekstlig og alt. Jeg bare måtte gjøre den sangen, sier Sørvaag, som etter fremføringen kunne la tåredemningen briste.

DYPT SAVNET: Benny Borg og Liv Jacobsen på Chat Noir i 2012, ett år før hun gikk bort. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Borg forklarer at alle reaksjoner TV-seerne er vitne til, er helt naturlige. Deltagerne føler virkelig at de er i en boble og glemmer helt at det er kameraer overalt.

– Man blir kjent, får tillit og slapper av sammen. Ingen tenkte på at de ikke skulle gråte. Alt skjedde spontant. Det var veldig rørende.

Tre og et halvt år har gått siden Liv Jacobsen – Borgs livsledsager gjennom 36 år – gikk bort. Den folkekjære artisten har tidligere fortalt til VG hvordan det føltes som om bena ble rykket bort under ham.

VG har også besøkt ham i huset i Frankrike, der han og Liv håpet og trodde at de skulle få dele alderdommen sammen, men hvor han nå må tilbringe dagene alene.

– Jeg trodde ikke det kunne skje, med det skjedde, forklarte en sorgtung Borg sommeren 2015.

I kveld får TV-seerne se og høre Borg snakke ut om den dramatiske opplevelsen i 2013. Etter en kort tid med dårlig helse fikk kona hjerneslag, gikk i koma og døde fire dager senere.

– Jeg følte at jeg hadde vært i slagsmål med Mike Tyson inne i kroppen. Det var ikke et ben i kroppen som var helt. Alt bare var som ... Hodet kokte, jeg hadde ikke stemme og sånne ting, betror Borg.

STERKT: Benny Borg under Hanne Sørvaags sang. Foto: , TV 2

Han forklarer videre i programmet at det på mange måter er verre i dag enn det var den gangen. Da det skjedde, var alt så intenst med omsorg fra alle kanter, i tillegg til at han selv måtte være kreativ for å få livet til å gå videre.

– Det jeg mente med å si akkurat det, var at den første tiden er man i sjokk, forklarer Borg til VG.

– Man går jo rundt som et slags intetmenneske og spør seg selv «Har dette virkelig skjedd?» I dag har aksepten satt inn, og det er nesten verre. Klærne er ryddet bort, men det er noen esker jeg ikke har turt å åpne og gå gjennom ennå.

ETTERPÅ: Hanne Sørvaag kunne la følelsene få utløp etter endt fremføring. T.v.: Åse Kleveland. Foto: TV 2

Borg vet at han ikke er den eneste i verden som opplever å miste sin kjære.

– Jeg deler disse følelsene med så mange andre. Men jeg har et kjent navn, så derfor får jeg dele min historie, sier 71-åringen.

– I dag har alt flatet ut på et vis. Man tør å komme tilbake til livet. Jeg har akseptert det som har skjedd, og i dag har jeg det ikke så verst, smiler han.

RØRT: Margaret Berger klarte ikke å holde tårene tilbake. Foto: TV 2

På spørsmål fra VG om Borg tror han kommer til å finne kjærligheten igjen, svarer han:

– Det er et naturlig spørsmål, så jeg forstår at det kommer. Jeg kan bare si at det aner jeg ikke. Jeg har foreløpig ikke vært åpen for den type tenkning i det hele tatt. I utgangspunktet er jeg en einstøing, så det er ikke sikkert det skjer. Men jeg har gode venner og venninner som jeg kan gå på teater og ut og spise med.

SÅRT: Hanne sang «God natt, min kjære». Foto: TV 2

Borg får ikke sett programmet selv lørdag kveld. Da står han nemlig på scenen på Otta med «Eventyret Evert – en reise gjennom Taubes liv.

– Så jeg konkurrere med meg selv. Kanskje jeg får med meg andre del, ler Borg.

Borg får for øvrig flere overraskelser i kveld når de andre gjør et dypdykk i hans over 50 år lange karriere som låtskriver og artist. Espen «Dansken» Selvig (38) tryller selveste Bjøro Håland (73) opp av hatten under sitt låtvalg. Se klipp på VGTV under: