Hovedrolle for Brenner i «Okkupert»

Dramaserien «Okkupert» skifter kanal fra TV 2 til MTG-eide Viaplay når sesong to blir sendt til høsten. I en av hovedrollene møter vi NRK-mannen Hans Olav Brenner.

Hans Olav Brenner som er kjent fra programserier som «Brenner og bøkene» innrømmer at han gikk til oppgaven som statssekretær med skrekkblandet fryd.

– Jeg er ikke spesielt glad i å se meg selv i et format som dette. Men med kraftfull bass, kjappe klipp og høy musikk, synes jeg at jeg kommer ut i et godt lys, sier Hans Olav Brenner til VG.

Første sesong av «Okkupert» kostet 90 millioner kroner å lage – og ble vist på TV 2 høsten 2015. Men anmelderne var lunkne. Etter å ha sett fem av ti episoder, ga VGs anmelder serien terningkast tre og konkluderte med at «Okkupert» er dessverre ikke engang er særlig «bra til å være norsk».

Serien var på det tidspunktet en av de dyreste dramaseriene som var laget i Norge – og mange satte spørsmålstegn rundt lønnsomheten i prosjektet. Ikke minst fordi mange seere falt fra underveis.

Første episode startet godt – og endte opp med 663.000 seere. Men siden da gikk det bare en vei – nedover – og etter tre uker var det bare 381.000 seere igjen. Men TV 2 klarte å hente inn mye av det tapte på repriser og ikke minst seeing på TV 2 Sumo.

FORTSATT OKKUPERT: Norge er fortsatt okkupert av Russland når sesong to av dramaserien kommer på Viasat til høsten. Dette bildet er fra første sesong hvor Eldar Skar spiller statsministerens livvakt, Hans Martin Djupvik. Foto: Aksel Jermstad

I den nye sesongen fortsetter den russiske okkupasjonen av Norge. Den politiske situasjonen kompliseres ytterligere av at EU ikke klarer å bestemme seg for hvordan de skal agere, og USA styres av en egenrådig president som ikke har interesse av å beskytte andre enn seg selv. Norge trekkes nærmere Russland, og samtidig blir begreper som «motstandshelt» og «terrorist» vanskeligere å skille.

– Vi har investert det som kreves for å lage en dramaserie av høy kvalitet i 2017, men utover det så kommenterer vi aldri størrelsen på investeringene vi gjør, sier Fredrik Olimb, pressesjef for Viaplay i Norge.

Han lover gjensyn med flere av de gamle karakterene, inkludert Ingeborga Dapkūnaitė, Henrik Mestad, Ane Dahl Torp, Selome Emnetu og Eldar Skar. Foruten Hans Olav Brenner er også folk som Thea Green Lundber, Oddgeir Thune og Britt Langl nykommere på rollelisten.

Regissør Erik Skjoldbjærg er fortsatt med på laget som hovedkreatør, slik han var i første sesong.

- «Okkupert» er gøy å lage fordi vi snur opp ned på vante forestillinger om verden rundt oss. Det er inspirerende at første sesong har skapt så mange reaksjoner og entusiasme rundt i verden. I denne sesongen tar vi enda større sjanser. Vi håper og tror «Okkupert 2» blir både underholdende og originalt, forteller Skjoldbjærg.

– Jeg likte plottet fra første sesong, forteller Hans Olav Brenner som har mange innspillingsdager bak seg.

Men ikke bare mange innspillingsdager – det ligger også en betydelig mengde research bak overgangen fra NRK til rollen som statssekretær i det okkuperte Norge.

– Jeg har sittet ringside med både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik – og dessuten har jeg fått mye hjelp av en gammel venn, Jostein Askim – og han har virkelig «studert» statssekretærer, sier Brenner.

Han er ikke helt uerfaren med skuespiller-oppdrag. Mange vil kanskje huske ham fra Thomas Giertsens «Helt perfekt» på TVN for noen år siden hvor spilte nettopp Hans Olav Brenner.

– Denne gangen var det en prosess å få gjennomslag for å spille en såpass stor rolle i en dramaserie som vises på en annen kanal. Men fordi dette er så annerledes fra den rollen jeg har til daglig, gikk det bra. Det er jeg svært takknemlig for, sier Brenner.