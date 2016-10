Viser «House of Cards» for å lære om amerikansk politikk i Iran

Mener serien viser hvordan amerikansk politikk er.

Den mest amerikafiendtlige delen av det iranske regimet mener serien viser hvordan amerikansk politikk virkelig er, skriver den israelske avisen Haaretz.

Fiksjonsserien viser hvordan Kevin Spacey i rollen som Frank Underwood snor seg til Det hvite hus.

Ifølge Haaretz ble det litt oppstyr rundt den amerikanske seriens ankomst, siden det er sjelden amerikanske serier vises i landet. Farnaz Rahmani, en 17 år gammel videregåendeelev som avisen har snakket med, mener at det kanskje flere vil se på Iransk TV nå.

– Jeg mener at rikskringkasteren viser «House of Cards» beviser at amerikanske politikere er bedragere, sier hun.

Ifølge avisen skriver nettsiden til den mest amerikafiendtlige delen av regimet på sine nettsider:

– «House of Cards» har klart å vise bedraget i den kompliserte politiske sfæren i den liberale amerikanske sivilisasjonen.

Avviser at serien er reell

I et intervju med Gotham Magazine fortalte Kevin Spacey at Bill Clinton er blant en av mange som følger serien tett.

– Kevin, 99 prosent av det du gjør i serien er sant. Den ene prosenten som er feil er at du ikke kunne fått gjennom det forslaget så fort, skal Clinton ha sagt.

NATO-lederen Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at han var hektet på serien, men avviste at den ga et realistisk bilde av politikken. Kommentator i The Guardian, Katharine Murphy, konkluderte med det samme:

«Kaoset kan dekke til sannheten, og ikke avsløre den. Frank Underwood, som det overbevisende vesenet han er, finnes bare i våre drømmer».