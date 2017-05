TV-anmeldelse «House of Cards» sesong 5: Den beste siden starten

«House of Cards» er great again!

«House of Cards», sesong 5

Amerikansk politisk dramaserie i 13 deler

Med: Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Neve Campbell, Patricia Clarkson, Campbell Scott

Alle episodene legges ut på Netflix tirsdag 30. mai

Den politiske virkeligheten i USA er ganske bisarr. Ikke minst hvis man skal stole på twitterkontoen @angrywhstaffer. Jevnlig slipper den biter fra hva som egentlig skjer på innsiden av Det hvite hus.

I «House of Cards»-virkeligheten forlot vi sist ekteparet Underwood samlet mot resten av verden. I alle fall den delen som kalles de forente stater. Etter å ha nesten raknet i alle sammenføyninger og ekteskapelige grunnmurer, har de reddet forholdet på diverse ortodokse vis. Blant annet ved å la Claire dele seng med en selvopptatt forfatter, og nå parets taleskribent. For deretter å starte tidenes første valgkamp med en president og visepresident-kandidat som er gift med hverandre.

Og likevel lurer folk på hvordan «House of Cards» skal toppe virkeligheten?

Sesong fem av er første sesong uten serieskaper Beau Willimon. Han driver i stedet anti-Trump-bevegelsen Action Group Network. Det egentlige spørsmålet er hvordan serien klarer seg uten far.

Veldig bra, skal det vise seg.

PRESIDENTPAR: Robin Wright og Kevin Spacey. Foto: David Giesbrecht , Netflix

Det er en god slump finurlig amerikansk statsvitenskap som både settes i spill og som spilles ut. Mer underholdende og besnærende tempohøyt enn de to foregående sesongene. Vel så smart skrevet, med handlingsvrier man vanskelig kan forutse. Selv om man nistirrer og spontananalyserer hintene som legges ut.

Kammerspillet, gangsamtalene og truslene er nesten på høyde med det intrikate lobbyarbeidet som glitret i første og andre sesong. Nå klarer serien å spinne opp spenning og tempo rundt samtaler, dialog, telefoner og møter igjen. Posisjonene er endelig i spill.

De lange historiene dreier til dels rundt ICO, denne noe slappe versjonen av IS. Og delvis rundt diverse direkte og indirekte innskudd og trusler fra den russiske presidenten Petrov (like overbevisende overspilt av Lars Mikkelsen).

Hovedsakelig er det et valg det handler om. Og ikke hvilket som helst valg. Den absurde valgkampen i et parallellt 2016, der USA kan ende med sitt første presidentektepar. Fullstendig urealistisk i overbyggingen. Men logisk og troverdig i gjennomføringen. Slik at man løfter hodet på den andre siden av disse tretten episodene og tenker: «Joda, det er godt mulig at det kunne ha skjedd».

Kevin Spacey forsterker sitt fascinerende kontrollerte mørke og selvsikre kynisme som Frank Underwood. Med unntak av at han verken tvitrer eller fikser på golfhandikapet sitt i helgen har han ikke et eneste sympatisk trekk igjen. (Om man kan forvente at en karakter som blir introdusert som hundekverker kan sies å noensinne ha hatt noe slikt.)

«Vi er en nasjon av selgere», sier han et sted, muligens som et blunk til vår virkelighets president. Det er godt oppsummert. Alle i serien vil på et eller annet vis kun oppnå noe for seg selv. Føkk felleskapet. Føkk nasjonen. Leve renkespillet.

SVENSK INNSLAG: Svensk-amerikanske Joel Kinnaman og Dominique McElligott i sesong 5 av «House of Cards». Foto: David Giesbrecht , Netflix

Patricia Clarkson og Campbell Scott introduseres som gode utvidelser av skuespillerlaget. Rollene deres legger opp egen agenda på umerkelig og tilforlatelig snokende vis, og snor sin politiske kapital mesterlig.

Robin Wrights tolkning av Claire Underwood fortsetter å imponere. Sammen med Michael Kellys Doug Stamper og Neve Campbells LeAnn Harvey er hun blant hovedpersonene som fremdeles viser rester av medmenneskelighet og altruisme.

Men lyssettingen er dunkel. De fleste rommene er nesten ikke en gang opplyst. En dialog mellom to karakterer oppsummerer sesongens, og egentlig hele seriens dilemma:

«He could be a great president».

«But does he want to be? And what is great?»

Det siste er ikke så vanskelig å svare på.

Dette er great.