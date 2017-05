Kevin Spacey: – Mange kaller meg bare «Mr. president»

Neste uke er det premiere på sesong fem av «House of Cards». Kevin Spacey er sendt ut for å drive «valgkamp» for president Frank Underwood. Fra TV-show til TV-show og ute blant vanlige folk.

Frank Underwoods valgkamp inkluderte denne gangen et stunt hvor Spacey og Michael Kelly, som spiller Doug Stamper i serien, reiste rundt i Washington sammen med president Barack Obamas fotograf Pete Souza i egenskap av sine respektive roller fra serien.

VGs anmelder har sett hele den nye sesongen: – Derfor er «House of Cards» great again

– Rundt 97 prosent av de vi møtte tiltalte meg som «Mr. president», hevder Spacy i et intervju med «Late Night»s talkshow-vert Seth Meyers tidligere denne uken.

– Det fikk meg til å tenke at til og meg jeg kunne stille som presidentkandidat, til og med uten en plattform. Skjønt Netflix er jo heller ingen liten plattform i seg selv, sier Kevin Spacey.

VALGKAMP: Slik selger man inn en president i «House of Cards». Dette bildet er fra innspillingen av sesong fem i fjor høst. Foto: Carlo Allegri , Reuters

The Hollwood Reporter fulgte Spacey på hans valgkamp. Han legger ikke skjul på virkeligheten er i ferd med å overgå handlingen i serien. Som for eksempel at nå stiller Underwood med kona som visepresidentkandidat.

– I fjor ville de aller fleste sagt at det er «spinnvilt», noe slikt ville aldri skje i virkeligheten. Nå er snarere reaksjonen: «Stopp litt, dette kunne faktisk skje – eller skjer det», sier Spacey.

Les også: Avslører sex-spøk på «House of Cards»-settet

Men så har da også Donald Trumps inntreden i Det hvite hus, påvirket innholdet i serien.

– Vi er nok mye mer skremmende enn vi har vært noen gang før. Men våre manusforfattere er bedre Trumps. Det var aldri vår tanke at vi skulle bli en del av virkelighetens politiske verden. Vi har hele tiden villet fortsette å være et alternativt univers. Et alternativ som folk foretrekker, sa Spacey i et intervju i begynnelsen av mai.

Husker du? Norske politikere gleder seg vilt til «House of Cards»

30. mai legges alle episodene av sesong fem av House of Cards på Netflix. VGs anmelder Tor Martin Bøe har allerede sett alle episodene og er svært begeistret, konkluderer med at «House of Cards» er great again! – og gir den nye sesongen terningkast fem.