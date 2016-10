TV 2: Slik blir nye «Hotel Cæsar»

TV 2 bekrefter at de kun vil sende én tradisjonell episode av «Hotel Cæsar» i uken til neste år.

I en pressemelding som ble sendt ut fredag klokken tolv letter TV 2 på sløret om hvordan seerne kan oppleve «Hotel Cæsar» når programmet nå bort fra TV-skjermen og over på nettplattformen Sumo.

Der bekrefter kanalen at det kun vil bli én episode – slik seerne kjenner dem – i uken.

Det vil imidlertid bli lagt ut «Cæsar»-innhold mandag til torsdag, og TV 2s dramasjef Christopher Haug beskriver det slik:

– Episodene mandag til onsdag vil være i et kortere og mer spisset format, mens på torsdag vil man kunne se de tre episodene sydd sammen.

Han understreker at de som vil se «Hotel Cæsar» på den «gamle» måten vil kunne gjøre dette i episoden som sendes torsdag, hvor det også vil være noe nytt i tillegg til de gamle klippene.

Haug sier ingenting i pressemeldingen om hvor lange episodene mandag til onsdag vil være, men svarer når VG spør:

– Det vil variere hver dag, alt fra fem minutter til 15 minutter.

– Hvor lang vil samleepisoden torsdag bli?

– Det vil naturligvis også variere, og den episoden vil i tillegg inneholde en ekstrahistorie. Episoden vil være lenger enn de lineære episodene vi sender på TV 2 i dag, svarer Haug.

– Med andre ord kopierer det nye «Hotel Cæsar»-konseptet NRKs suksess «Skam»?

– «Skam» er veldig bra, og jeg skjønner spørsmålet. Det er klart at vi har latt oss inspirere av noen elementer, akkurat som de har latt seg inspirere av amerikanske webisodes for eksempel. Men dette er ikke et forsøk på å være «Skam». Dette er «Hotel Cæsar» i 2017-format, forklarer dramasjefen.

– Hvorfor har dere ventet med å kunngjøre dette?

– Vi har ikke ventet. Som VG kjenner til, så var det hele tiden planen å gå ut med dette denne uken.

Til neste år får TV-seerne gjensyn med Kari Simonsens rollefigur Gjertrud Krogstad. Det «spoilet» regissør Petter Skafle Henriksen selv i sosiale medier i går.

– Gjertrud Krogstad har aldri vært ute av «Cæsar», bare på veldig lange ferier i utlandet, så her kan alt skje. Hun er ikke den eneste overraskelsen som kommer i 2017, sier Haug.

TV 2 har kun bestilt 50 episoder av såpeserien for 2017, og disse spilles inn nå fram mot 16. november. TV 2 har sagt at de vil se an mottagelsen av den nye sesongen før de vil ta avgjørelsen om å bestille nye episoder av «Cæsar» eller legge ned serien.

Haug forsikrer at maktkamp, kjærlighet og drama fortsatt vil være i sentrum på hotellet, og kaller formatet «kortere og mer spenningsdrevet».

– Vi har lenge jobbet med å kna historiene slik at de optimaliseres for sin nye plattform. Vi er veldig fornøyde med resultatet og håper seerne vil like nye «Hotel Cæsar», sier Haug.

Dramasjefen mener episodene som spilles inn nå, er bedre tilpasset andre plattformer enn tradisjonell TV.

