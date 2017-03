TV 2 dropper Hotel Cæsar. Det blir ikke flere nye episoder etter at kanalen siden starten har sendt over 3000 episoder av den populære serien.

Det er TV 2.no som først omtaler denne saken. Ved nyttår flyttet TV 2 de nye episodene over på TV 2 Sumo. Nå har kanalen bestemt at det blir ikke bestilt flere nye episoder etter at kanalen er ferdig med å vise de siste episodene mot slutten av 2017.

Det er TV 2s dramasjef Christopher Haug som varsler dette i en pressemelding.

– Det stemmer at vi ikke har bestilt en ny sesong av Hotel Cæsar nå, men for TV 2 så betyr ikke dette at eventyret er over, sier Haug i pressemeldingen.

Anette Hoff som har spilt Juni Anker Hansen siden starten, er ikke overasket over beskjeden.

– Det har ligget i kortene ganske lenge. Spørsmålet var bare når TV2 skulle erklære det, så jeg var godt forberedt, sier Hoff til VG.

Hva skal du gjøre fremover?

– Jeg håper å få gjort andre morsomme ting. Jeg har jo på en måte vært låst til Hotel Cæsar, selv om det har vært mitt eget valg.

Hoff håper på å kunne drive med teater og film, noe hun alltid har hatt lyst til å gjøre.

– Håper noen kan få bruk for en middelaldrende kvinne som meg! sier Hoff.