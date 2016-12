Sofie Asplin ute av «Hotel Cæsar»

Da Sofie Asplin (20) dukket opp i «Hotel Cæsar» i fjor, tente TV-seerne på alle plugger. Men nå tror hun at de vil savne henne.

Når såpehotellet etter nyttår dukker opp på TV 2 Sumo, blir det uten 20-åringen. Rollefiguren Jenny er nemlig ikke med over nyttår.

Dyster stemning: Tror såpeeventyret er over

I mandagens episode flytter Jenny til New York, noe som betyr at hun er skrevet ut av serien. Det er helt frivillig.

– De ville veldig gjerne ha meg med videre, men jeg er ung og må ut og gjøre andre ting. Jeg har jobbet med «Cæsar» i snart to og et halvt år, så nå er tiden moden for å utforske nye områder og kanskje skaffe meg en utdannelse, sier Asplin til VG.

Målet er å komme inn på Teaterhøgskolen.

– Egentlig er jeg aller mest glad i å jobbe og ikke fullt så glad i å være på skolen. Så jeg har vel en drøm om å cruise meg gjennom uten, men siden det nok ikke en særlig god plan, er jeg innstilt på å ta utdannelse, smiler Asplin.

Husker du? Flere «døde» i «Hotel Cæsar»

Den unge skuespilleren er takknemlig for tiden i «Hotel Cæsar».

– Jeg har lært så utrolig masse. Men jeg kan ikke være på ett sted for alltid, uansett hvor fint det er. Det er jo ikke derfor jeg har valgt dette yrket.

Artikkelen fortsetter under bildet.

VIKTIGE: Sofie Asplin som Jenny (foran), Kim-Daniel Sannes som Storm (t.v.), Anette Hoff som Juni og Sølje Bergman som Ninni. Foto: Bjørn Wad/TV 2

Da Asplin overtok rollen som Jenny etter Camilla Aanonli (16), var det til høylytte protester fra seerne.

– Det har vært en berg-og-dal-bane. Jeg ble så hatet de første ukene. Det ble et lite helvete. Ingen sendte meldinger direkte til meg, men ung og naiv som jeg var, gikk jeg gjennom kommentarfeltene for å få feedback. Jeg ville jo så gjerne bli likt, forteller Asplin.

I stedet fikk hun lese negative kommentarer om utseendet – og at seerne truet med boikott hvis de ikke fikk den andre Jenny tilbake.

– Så jeg ble ikke tatt imot med åpne armer. TV-seerne kan være virkelig harde. Men plutselig snudde det, og de godtok meg. Nå tror jeg faktisk vi er der at det garantert er mange som vil føle det er krise at Jenny nå ikke blir med videre. Og det er drithyggelig at noen liker meg så, sier hun.

«Hotel Cæsar»-skuespiller: Grovt hetset på nett

Asplin har det siste året fylt en av de aller viktigste rollene på hotellet og har vært med på å gi den 18 år lange såpeserien et yngre tilsnitt.

– Det er litt sykt å høre – at jeg har hatt en viktig rolle. Men det er jo faktisk sant. Veldig uvirkelig egentlig.

Hun har vokst med rollen.

– Når man sammenligner de første episodene mine med de nyeste, ser man den store kvalitetsforskjellen på skuespillet. Jeg har blitt mye mer dreven. Det kom godt med da jeg spilte i NRKs «Mysteriet på Sommerbåten» i fjor. Jeg synes selv jeg var dritgod, ler hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

ANKER-HANSEN-DATTER: Sofie Asplin i en scene fra høstens sesong. Foto: TV 2

Asplin elsker når fansen tar kontakt. Men litt uvant er det når de behandler henne som en superstjerne og skjelver og gråter når de møter henne. For det skjer iblant.

– Det er litt vilt, for jeg er jo akkurat som dem.

Selv blir Asplin startstruck av Dag Otto Lauritzen (60) og har fullstendig dilla på «På tur med Dag Otto».

– Jeg så ham utenfor TV 2-huset nylig og klarte ikke å gjøre annet enn å glise og stirre. Jeg ble helt satt ut. Og det er jo litt humor – at jeg på 20 dør litt i møte med ham. Hvis Dag Otto skal ut på tur igjen, vil jeg være med!

Bakgrunn: «Hotel Cæsar» forsvinner fra TV-skjermen

I praksis har alle skuespillerne i «Hotel Cæsar» sluttet, for neste års sesong er allerede ferdig innspilt. Ingen av stjernene har kontrakt om mer. Om det blir noen ny innspilling av episoder utover det som allerede foreligger, er høyst uvisst. VG kunne for få uker siden melde om anspent tone på settet.

Også seerne har uttrykt stor fortvilelse og frustrasjon over både usikkerheten og det faktum at man etter nyttår må ha Sumo-abonnement for å se serien på nett. Asplin mener at fansen må puste med magen og gi fortsettelsen en sjanse.

Fansen fortviler: – Lukter starten på slutten

– Våre fantastiske seere kan ikke sitte nå i desember og si at de ikke vil følge med mer. Jeg er selv veldig spent og kommer til å følge med. Det blir nok ganske annerledes, kanskje til og med hakket bedre. Jeg for eksempel, har ikke TV lenger. De unge ser bare på nett, så dette kan bli kult.

Avskjedsfest: Siste kveld med «Cæsar»-gjengen

Artikkelen fortsetter under bildet.

AVSLUTNING: Evelyn Rasmussen Osazuwa (som spiller Amanda) og Sofie Asplin på avslutningsfesten til «Hotel Cæsar»-staben 16. november. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG

Asplin sluttet i praksis i mai, men har måttet holde det hemmelig frem til nå.

– Vi kan jo ikke spoile et halvt år i forveien hva som skjer. Det er ikke sånn at jeg er kontraktsfestet fra å ta andre jobber, men det er vanskelig å søke på nye ting når alle tror jeg fortsatt er tilknyttet «Hotel Cæsar». Så nå blir det heldigvis lettere, sier Asplin.

Hun forteller at det siste året uansett har vært hektisk.

– Betyr det at du allerede er godt i gang med nye skuespillprosjekter?

– Jeg har gjort andre ting. Om jeg blir å se på scene, film eller TV, kan jeg ikke si så mye om ennå. Men folk vil se meg til neste år, ingen tvil om det. Det er kanskje en gladmelding til hardbarka fans? smiler hun.

Rollen som Amanda: – Helt psycho

Asplin, som er grandniese til den avdøde skuespilleren og artisten Per Asplin, utelukker heller ikke at Jenny kan gjøre comeback dersom det blir mer «Hotel Cæsar» i 2018.

– Det er ikke umulig.

«Goggen» sluttet frivillig: – Rart, trist og godt

Asplin kommer fra Tønsberg, men lever singellivet i Oslo.

– Noen ganger er det litt kjedelig ikke å ha kjæreste, men det er digg å være singel også. Det er vanskelig å kombinere denne uforutsigbare bransjen med kjæreste. Jeg setter jobb foran alt og vil aldri la en fyr hindre meg i det. Den dagen jeg stifter familie, blir det sikkert annerledes, men ikke på lenge ennå.

Juleferie tar hun seg tid til.

– Jeg gleder meg til jul på den nye fjellhytta til foreldrene mine. Det blir koselig å feire med dem og besteforeldre.

Den aller siste «Hotel Cæsar»-episoden på ordinært TV sendes 15. desember. Serien starter opp på Sumo 2. januar.