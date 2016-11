Siste kveld med «Cæsar»-gjengen: – Et sted mellom fest og gravøl

Skuespillerne i «Hotel Cæsar» feiret siste opptaksdag onsdag kveld, og håper TV 2 ikke kan være dem foruten i fortsettelsen.

Onsdag kveld var alle «Hotel Cæsar»-skuespillerne samlet for å feire at de er ferdige med innspillingen av neste års sesong. Men i motsetning til tidligere år der såpeserien har vært en av de største suksessene til TV 2, går gjengen fra hotellet nå en høyst usikker fremtid i møte.

Serien som siden starten i 1998 har blitt sendt i beste sendetid fem dager i uken, skal nemlig kun gå én gang i uken på nettplattformen Sumo. I tillegg vil det bli lagt ut mellom fem og 15 minutter lange scener mandag til onsdag. Samleepisoden torsdag vil være lenger enn de lineære epsiodene som er sendt på TV 2 så langt.

Hvor mange seere man vil miste på veien er usikker, men ifølge dramasjefen i TV 2 vil det gjøres løpende vurdering under den kommende sesongen.

Dyster stemning på settet: Tror såpeeventyret er over

Hoff: – Ikke gøy



Anette Hoff er en av få skuespillere som har vært med siden starten. Hun forteller at usikkerheten gjør det er vanskelig å forholde seg til fremtiden.

– Vi håper selvfølgelig det blir mer, og at TV 2 ikke kan være oss foruten. Men den usikkerheten må vi leve med, og det er ikke gøy, sier hun til VG.

Og selv om det var siste innspillingsdag, har Hoff likevel noen få restopptak igjen.

VETERANER: Rudy Claes og Anette Hoff har vært med siden henholdsvis 2004 og 1998. Foto: Hallgeir Vågenes, , VG

– For meg er det veldig bra at jeg får ta det inn litt stykkevis og delt. Jeg holder litt tilbake ennå, men kanskje jeg får et jordskjelv i julen, sier hun og legger til at «Hotel Cæsar» denne onsdagskvelden er et sted mellom fest og gravøl.

– Jeg er kledd i sort, men med litt gull. Jeg håper at det vipper mot gull.

Les også: Foreløpig siste dag på «Hotel Cæsar»-settet

Måtte felle en tåre

Rudy Claes, som spiller Eva, tror på sin side at det ikke er slutten for hotellet.

– Serien har gått i 18 år med lojale fans. Dette kan ikke være slutten, sier hun.

Claes har vært med siden 2004, og sier til VG at hun ikke kan se for seg et liv uten «Cæsar». Etter at hennes scenene var spilt inn onsdag, gikk det likevel opp for henne at det muligens var siste gang.

– Jeg må innrømme at det kom en liten tåre da jeg sto for meg selv i heisen. Også var jeg veldig god på å skjule det da jeg kom ut igjen, sier hun og legger raskt til:

– Men dette er ikke gravøl, nei. Jeg har trua.

Fansen fortviler: Lukter starten på slutten

GJENGEN: Sølje Bergman (f.v.), Rudy Claes, Anette Hoff, Nikis Theophilakis, Kim Daniel Sannes og Silje Hagrim Dahl er blant skuespillerne som nå går en usikker fremtid i møte. Foto: Hallgeir Vågenes, , VG

– «C'est la vie»

Sølje Bergman tenker ikke på usikkerheten rundt neste sesong.

– I dag tenker jeg på at vi skal feste for at vi har laget en fantastisk sesong. Dessuten har jeg selvfølgelig troen på at det blir mer, sier Bergman.

– Hva om dette er den siste sesongen?

– «C’est la vie», og alle de klisjeene der, sier hun og legger til:

– Jeg syns dette universet fortjener noe mer. Om det ikke blir noe mer er det selvfølgelig kjempekjipt.

«Cæsar»-Sølje: – Full forståelse for at seerne reagerer

VIL FORTSETTE: Evelyn Rasmussen Osazuwa og Sofie Asplin er av de yngste skuespillerne, og de både tror og håper at serien vil fortsette. Foto: Hallgeir Vågenes, , VG

Feirer sesongen

Kim Daniel Sannes som spiller Storm fokuserer ikke på den usikre fremtiden.

– Det hadde ikke forundret meg om «Hotel Cæsar» var en av de seriene som bare fortsatte inn i evigheten.

I glasset har han champagne, konstaterer han, dermed er det ikke gravøl for ham i kveld.

Evelyn Rasmussen Osazuwa mener de har laget en god sesong, så nå må de bare håpe på det beste.

– Om det skulle være slutt så er det selvfølgelig trist, men jeg klarer ikke helt å tro på det.

I kveld feirer hun arbeidet de har lagt ned.

– Jeg skal feste som det er teppefall. «Det var det» for denne sesongen, så sees vi en annen gang, sier hun.