Nye «Hotel Cæsar» møtte motbør

«Hotel Cæsar»s overgang fra TV2 til TV2 Sumo fikk litt ros, men også en god porsjon med kraftuttrykk i sosiale medier etter ny-premieren mandag ettermiddag.

Det er spesielt to ting som opptar den opprørte delen av fansen; at serien er flyttet til betalingsløsningen TV2 Sumo, og at den første episoden kun var på drøyt seks minutter.

Les også: Slik blir nye «Hotel Cæsar»

Noe av det nye er nemlig små, korte episodeøyeblikk som summeres i en hel episode mot slutten av uka, ikke helt ulikt det NRK har hatt braksuksess med for ungdomsserien «Skam».

Her er noen få av reaksjonene fra kommentarfeltet til «Hotel Cæsar»s Facebook-side utover mandagskvelden, ortografisk gjengitt slik det står å lese;

«Boikotter TV2 til vi får tilbake hotell Cæsar på TV2 kanalen»

«Er de så arrogant i tv2 at de ikke engang leser det som skrives her om Hotell Cæsar!»

«Skam dere, dere vet godt selv at det ikke er mye å skryte av!»

«Det her er den største tragedien som har skjedd på TV»

«tv 2 og tv2sumo ta dere ei bolle og fiks dette med en gang om dere ikke ønsker å miste alle seerne deres»

«Eg blir FAN ikkje kjøpe sumo for å se favoritt serien min da boikotter eg heller hele dritten håper tv2 mister masse masse seere kjenne eg blir rasanes forbanna».

Les også: Cæsar-Sølje: – Full forståelse for at seerne reagerer

TV2s dramasjef, Christopher Haug, lar seg ikke vippe av pinnen over kritikken.

–Når det gjelder Cæsar-fansen, en av verdens beste og mest engasjerte fanskare, så overrasker ingenting. Tilbakemeldingene har kommet i alle varianter, alt fra masse skryt til de som ønsker meg dit pepper'n gror. Jeg hadde vært mer bekymret om det var helt stille, sier Haug til VG.

– Vi har vært helt åpne på hvordan dette ville bli publisert, men jeg har forståelse for at når det først er «på», at det kan virke litt uvant i starten, sier han.

– Vil det være aktuelt for TV2 å gjøre om på noen måte ut fra Cæsar-seernes reaksjoner?

– Det er alltid viktig å lytte til seerne, det er jo dem vi lager dette for. Samtidig er det viktig å minne på at det ikke er første gang i løpet av 18 år at Cæsar-fansen opplever forandring i fortellerstil eller publisering. Evnen til å kunne forandre seg har gjort «Hotel Cæsar» levedyktig i alle år. Jeg er sikker på at måten vi forteller og publiserer Cæsar på i 2017 er noe seerne vil trykke til sitt bryst, tror dramasjefen.

Lest denne?: Sofie Asplin ute av Cæsar

Allerede i oktober i fjor, da de nye planene for «Hotel Cæsar» ble lansert, ble det også kjent at Norges lengstlevende såpeserie ville gjøre som NRK-suksessen «Skam», nemlig daglige småepisoder som ender i en hel episode mot slutten av uka - på torsdager i «Hotel Cæsar»s tilfelle.

På spørsmål om dette skyldes overgangen fra lineær til digital plattform, svarer TV2s dramasjef slik:

– Dette er et resultat av at vi ønsket å fornye Cæsar. Jeg er mektig stolt av det vi skal vise, sier Christopher Haug.

Med andre ord; se hva som skjer...