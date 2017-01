Norske André med dramatisk «Vikings»-rolle

Denne uken dukket det en mystisk enøyd mann opp i History Channels storserie «Vikings» – den 41 år gamle danseren, hiphop'eren og skuespilleren André Eriksen fra innerst i Groruddalen.

Og hvis du ikke vil vite hvilken avgjørende rolle Eriksen har før den nye episoden av «Vikings» onsdag kveld, bør du ikke lese siste del av denne saken (vi sier fra!).

På 1990-tallet var André «Tech Rock» Eriksen en av Norges første og største landskjente hiphop-artister, graffitikunstnere og breakdansere sammen med tvillingbroren Kevin «Karma» Eriksen i Warlocks, som på den tiden var protesjeer av Tommy Tee.

Eriksen-tvillingene var foregangsfigurer i det norske hiphop-miljøet den gangen. I dag har altså André flyttet fokus til drømmenes by – Los Angeles, og med rollen i «Vikings» tar han steget helt opp til de største.

– Jeg hadde aldri forestilt meg å jobbe fra Los Angeles, eller i et annet land – jeg var fornøyd med hjemlandet og aldri keen på L.A. Men det skjer mye her, mye morsomt, jeg merket jo at det gikk an å få jobb her. Dessuten jobber kona her nede, så da ble det overvintring denne gangen, forteller André Eriksen til VG på telefon fra Los Angeles.

ENØYD VIKING: Slik fremstår André Eriksen i «Vikings», med kun ett øye. Foto: History Channel

Med dyp stemme, høye kinnbein og blondt utseende innrømmer Eriksen at det har blitt en del vikingjobber i det siste og gir gjerne et eksempel på bisarre roller han kan ramle oppi:

– Jeg er nettopp ferdig med innspillingen av en rolle til «Legends Of Tomorrow» (science fiction-/adventure-serie på det amerikanske nettverket CW, red.anm.) der jeg spiller en ond nazi-baron som forvandles til en hulk. Det er jo helt sykt, men utrolig morsomt, skratter han.

Da er det et stort sprang tilbake debuten – som Thomas Tendrup i Erik Skjoldbjærgs film om NOKAS-ranet i 2013.

TOPPTRENTE: André Eriksen og Axel Hennie under innspillingen av «Pioner». Foto: Eirik Aavatsmark, Friland Film

– Det var Erik Skjoldbjærg som bestemte at jeg skulle bli skuespiller. Det hadde jeg i utgangspunktet ingen planer om, men det var dødsfett – jeg fikk skikkelig sansen for skuespill etter den rollen, forteller André Eriksen.

Erik Skjoldbjærg brukte han også i thrilleren «Pionér» med Axel Hennie i hovedrollen. Siden har Eriksen hatt roller blant annet i «Det tredje øyet», «Lilyhammer» og «Julekongen».

DEN GANG DA: Her er André Eriksen (til høyre) som Tech Rock i Warlocks sammen med tvillingbroren Kevin og Haakon «Hawk» Lund. Foto: Mattis Sandblad , VG

Men skuespillerskoleringen fikk han egentlig et helt, helt annet sted; i «Hotel Cæsar».

– Der var jeg halvannet år, og der gikk det jævlig fort i svingene fra du fikk manus til du skulle spille inn. Det var den beste skuespillerskolen jeg kunne ha fått, mener han.

– Savner du musikken?

– Både ja og nei. Jeg har fått det spørsmålet en del i det siste. Jeg liker å lage musikk, og reiser fremdeles rundt nå og da med Warlocks og Tee Productions. Men jeg savner ikke det å stå i midten og utlevere meg selv hele tiden – hele det image-styret. Det er deilig å kunne bestemme selv hvor mye jeg vil gjøre det. Men jeg har noen ting gående med broren min og noen kompiser som kanskje blir til noe etter hvert, sier han.

NB! Skal du se onsdagens episode av «Vikings», kan du slutte å lese nå!

Hittil i «Vikings» har musikken til Wardruna vært det mest sentrale fra Norge, og André Eriksen påpeker at rollen hans ikke er så stor.

– Men den er viktig?

– På en måte er den jo det, jeg spiller selveste Odin som kommer for å fortelle at Ragnar Lodbrok er død. Det er jo dramatisk når hovedpersonen gjennom fem sesonger dør. Det er ikke verdens største rolle – jeg er med i tre episoder, inkludert denne – men veldig gøy allikevel. Dessuten tror jeg ikke det er den største spoileren, ettersom Michael Hirst (skaperen av serien, red.anm.) på hjemmesiden til serien allerede har bekreftet at det nettopp er Odin som kommer med dødsbudskapet.